Suikoden I & II HD Remaster: Konami kündigt Neuauflagen der RPG-Klassiker an – Trailer & Details

Wirklich überraschend dürfte die folgende Ankündigung aufgrund der Hinweise der letzten Wochen nicht kommen. Wie Konami bekannt gab, wird derzeit an den Rollenspiel-Neuauflagen "Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars" gearbeitet, die unter anderem für die PS4 erscheinen.

"Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars" erscheint 2023.

Wie Konami vor wenigen Wochen bestätigte, wollte das Unternehmen die diesjährige Tokyo Game Show 2022 für eine Ankündigung zu einer beliebten Serie nutzen.

Nachdem ein entsprechender Markenschutzeintrag aus Japan bereits andeutete, dass sich hinter dem Ganzen die „Suikoden“-Reihe verstecken könnte, kündigte Konami heute die laufenden Arbeiten an „Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ an.

Die HD-Remaster-Sammlung erscheint im kommenden Jahr für die Konsolen sowie den PC und umfasst technische aufpolierte Umsetzungen der beiden Rollenspiel-Klassiker „Suikoden I“ und „Suikoden II“.

Diese Verbesserungen werden geboten

Wie sich der heutigen Ankündigung entnehmen lässt, umfassen die beiden Remaster überarbeitete Hintergrundillustrationen in HD, aktualisierte Effekte, eine neu eingespielte Soundkulisse, eine automatische Speicherfunktion, eine Kampf-Vorspulfunktion und ein Dialogprotokoll. Spielerisch hingegen bleibt alles beim Alten.

Bei „Suikoden“ handelt es sich um eine Rollenspiel-Serie, die vom japanischen Designer Yoshitaka Murayama entworfen wurde. Die Geschichte der Reihe basiert lose auf dem chinesischen Literatur-Klassiker „Water Margin“, der sich im Japanischen grob mit „Suikoden“ übersetzen lässt.

Jeder Titel der Reihe dreht sich um Themen wie Korruption, Politik und mystische Kristalle, die als „Wahre Runen“ bekannt sind. Zu den Besonderheiten der „Suikoden“-Abenteuer gehört die Tatsache, dass bis zu 108 unterschiedliche Charaktere geboten werden, die von euch kontrolliert und in die Schlacht geführt werden können.

„Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ erscheint im Laufe des kommenden Jahres für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch. Da die Abwärtskompatibilität der aktuellen Konsolen unterstützt wird, könnt ihr die Remaster natürlich auch auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S spielen.

