Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: Die Testwertungen zur neuen JRPG-Marke

Zahlreiche Testwertungen zu „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ sind in den letzten Stunden eingetroffen. Die meisten davon fallen positiv aus, weshalb ihr euch auf ein gelungenes Strategie-Rollenspiel freuen dürft.

So sehen die Metascores der verschiedenen Versionen aus:

PC (22 Wertungen): 78 Punkte

78 Punkte PlayStation 5 (15 Wertungen): 77 Punkte

77 Punkte Xbox Series X/S (5 Wertungen): 72 Punkte

„Eine Liebeserklärung an RPGs“

Schauen wir uns ein paar PS5-Wertungen näher an. Positiv gestimmt ist beispielsweise PSX Brasil, die 85 Punkte vergeben: „Eiyuden Chronicle Hundred Heroes ist eine Liebeserklärung an RPGs. Es hat eine hervorragende Geschichte und Charaktere, ein herausforderndes und unterhaltsames Kampfsystem sowie eine riesige Menge an Inhalten, die es zu erkunden gilt, alles verpackt in einem Paket mit großartiger Grafik und Soundtrack. Es ist ein Muss für Fans des Genres.“

Ebenfalls überzeugt ist CGMagazine, von denen 80 Punkte stammen: „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ist ein hervorragender erster Schritt für eine neue JRPG-IP. Mit nur ein paar kleinen Gameplay-Änderungen könnte es sich von seinen Konkurrenten abheben.“

GAMES.CH ist weitgehend zufrieden und vergibt immerhin 75 Punkte: „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes hält im Wesentlichen, was die Entwickler versprochen haben. Es ist ein meist sehr klassisches JRPG-Erlebnis mit schöner Grafik und toller Musik. Aber während Fans der 90er-Jahre-JRPGs hier alles bekommen, was sie an diesen Klassikern lieben, bekommen sie auch fast alles, was sie an ihnen hassen könnten.“

Kritik an Kampf, Nebenquests und Balance

Etwas Kritik gibt es unter anderem von GamingBolt, die auf 70 Punkte kommen: „Als aggressives Rollenspiel der alten Schule leidet Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes in Bereichen wie Kampf, Nebenquests und Balance, macht dies aber durch die Geschichte, die umfangreiche Besetzung und die starke Präsentation wieder wett.“

Unabhängig vom Erfolg planen die Rabbit & Bear Studios einen Nachfolger, um den verstorbenen Schöpfer zu ehren:

Es ist also nicht alles perfekt, doch unter dem Strich kann das neue JRPG überzeugen. Ist euer Interesse geweckt, könnt ihr das Game für 49,99 Euro kaufen. PS-Plus-Nutzer können außerdem heute noch zehn Prozent sparen.

