Physint & OD: Neue Projekte von Hideo Kojima wurden durch Schauspieler-Streiks beeinflusst

Neben „Death Stranding 2: On the Beach“ werkelt Hideo Kojima mit „Physint“ und „OD“ noch an zwei weiteren Spielen. Wie der ikonische Entwickler nun jedoch bekannt gegeben hat, wurden die Arbeiten im letzten Jahr durch den Schauspieler-Streik in Hollywood beeinflusst, sodass es zu Verschiebungen kam.

Entwickler-Legende Hideo Kojima arbeitet aktuell nicht nur an „Death Stranding 2: On the Beach“ für die PS5. Stattdessen hat der „Metal Gear“-Schöpfer noch zwei weitere Projekte in der Pipeline. Dabei handelt es sich zum einen um „Physint“, ein Action-Spionage-Spiel, das in Zusammenarbeit mit PlayStation entsteht. Für „OD“ arbeitet Kojima hingegen gemeinsam mit Microsoft an einem Xbox-exklusiven Horrorspiel. Wie Kojima nun aber bekannt gebeten hat, kam es im letzten Jahr zu Verzögerungen bei den Arbeiten an beiden Spielen.

Schauspieler-Streik führte zu Verschiebungen

So gab Kojima über den Kurznachrichtendienst X ein Update zu seinen Projekten und verriet, dass seine Arbeiten in 2024 vor allem durch den Schauspieler-Streik in Hollywood beeinflusst wurden. Demnach mussten die Aufnahmen für „OD“ verschoben werden. „Für OD haben wir das Spiel entwickelt und Schauspieler und Umgebung gescannt“, verriet Kojima. „In der zweiten Jahreshälfte wurden das Scannen und die Dreharbeiten aufgrund des SAG-Streiks ausgesetzt.“

Thank you for all your support in 2024. It was a year full of many things: DS2 development, the release of our second trailer, ADR for the actors, music production and recording, Japanese voice recording. In the summer, we started to play and build up the game. We were also able… pic.twitter.com/rozzqtCsPH — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 31, 2024

Und auch die Entwicklung von „Physint“ musste im letzten Jahr einige Rückschläge hinnehmen. So musste unter anderem das Casting verschoben werden. Kojima erklärte: „Auch das Casting für Physint wurde aufgrund des Streiks ausgesetzt. Wir hoffen, nächstes Jahr wieder damit beginnen zu können.“ Da der Streik der Schauspieler innerhalb der Videospiel-Branche noch anhält, bleibt abzuwarten, wann Kojima seine Arbeiten fortsetzen kann.

Was sind Physint und OD?

„Physint“ wurde erst zu Beginn des Jahres 2024 im Rahmen einer State of Play offiziell angekündigt. Durch die Partnerschaft zwischen Kojima Productions und PlayStation möchte der legendäre Entwickler zu seinen Wurzeln zurückkehren und verspricht ein „Next-Generation-Action-Spionage-Spiel.“ Somit könnte es sich um einen geistigen „Metal Gear“-Nachfolger handeln. Kojima zufolge soll „Physint“ außerdem die Grenzen zwischen Film und Videospiel weiter verschieben.

Ende 2023 kündigte Kojima im Rahmen der Game Awards „OD“ an. Ein Horrorspiel, das in Zusammenarbeit mit Microsoft und den Xbox Game Studios entsteht und laut eigenen Angaben vor allem von Microsofts Cloud-Technologie profitieren soll. So möchte Kojima eine neue Art der Unterhaltungsform erschaffen. Neben diversen Schauspielern arbeitet er für „OD“ auch mit Regisseur Jordan Peele zusammen. Peele gilt mit seinen Werken „Get Out“, „Us“ und „Nope“ als Spezialist des modernen Horrors.

Weitere Meldungen zu Kojima Productions, OD, Physint.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren