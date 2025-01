Space Marine 2: PvP-Features, ein Champion & mehr – Das erwartet die Spieler 2025

Auch 2025 werden die Spieler von "Warhammer 40.000: Space Marine 2" mit Updates und neuen Inhalten versorgt. Im Rahmen eines Community-Updates lieferte uns Saber Interactive einen ersten Eindruck von dem, was uns in den nächsten Monaten ins Haus steht.

Bereits kurz vor dem Release des Shooters kündigten Focus Entertainment und die Entwickler von Saber Interactive eine umfangreiche Post-Launch-Unterstützung für „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ an.

In einem Community-Update ging Saber Interactive etwas näher auf die geplanten Inhalte ein und lieferte uns einen ersten Blick auf das, worauf wir uns in den nächsten Monaten freuen dürfen. Zum einen arbeitet das Team an einer neuen PvP-Map. Laut den Entwicklern setzt die besagte Karte auf geschlossene Umgebungen mit vielen engen Passagen, die die Spieler zu mehr Nahkämpfen zwingen werden.

Ein weiteres Feature, das in den Startlöchern steht, sind Custom-PvP-Lobbys. Diese ermöglichen es den Spielern, ausgewählte Parameter für die PvP-Gefechte anzupassen. Darunter die Anzahl der Spieler (bis zu 6 gegen 6) oder diverse Beschränkungen im Bereich der verwendeten Klassen.

Horde-Modus und ein neuer Champion

Wie bereits im letzten Jahr bestätigt, arbeitet Saber Interactive zudem an einem Horde-Modus. Hier ist allerdings weiterhin unklar, wann dieser erscheinen soll. Zu den Inhalten der dritten Season gehören ein neuer Prestige-Rang, mit dem die Spieler ihre Klassen noch weiter verbessern können.

Hinzukommen neue Operationen, neue Feinde und einen neuer Schwierigkeitsgrad, mit dem exklusive Belohnungen einhergehen.

Unter den weiteren Inhalten für das Jahr 2025 befindet sich ein neuer Charakter. Im Detail haben wir es mit dem sogenannten Salamander-Champion zu tun, der von den Entwicklern als ein vielseitiger Sniper beschrieben wird. Den neuen Champion könnt ihr sowohl im PvE als auch im PvP verwenden.

„Eine naheliegende Wahl für den Sniper-Champion wäre ein Raven Guard gewesen. Aber wir haben andere Pläne mit ihnen“, so Saber Interactive weiter. „Alle lieben Salamander. Wir eingeschlossen. Und wir wollten euch unbedingt einen Champion geben. Heavy und Tactical wären gute Kandidaten gewesen, aber Heavy war schon vergeben und für Tactical haben wir eine andere Idee.“

Entwickler versprechen weitere Anpassungsmöglichkeiten

Abschließend weist Saber Interactive auf zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten hin, mit denen es euch ermöglicht wird, eure Charaktere optisch individueller zu gestalten. Darunter Elemente wie „Mark VI Convus“. Ebenfalls für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen ist das Datavault-Feature.

Laut Entwicklerangaben handelt es sich beim Datavault um einen neuen Bereich mit freischaltbaren Informationen zu den meisten Elementen des Spiels.

Spieler können die Inhalte des Datavault mit einer speziellen Währung freischalten, die sie durch Erfolge im Spiel verdienen. Konkrete Termine und weitere Details zu den geplanten Inhalten für das laufende Jahr möchte Saber Interactive zu gegebener Zeit nennen.

„Warhammer 40.000: Space Marine 2“ erschien im September 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Ende November bestätigten die Verantwortlichen, dass es der Shooter mittlerweile auf mehr als fünf Millionen Spieler bringt.

