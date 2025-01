65 Prozent Rabatt:  Beliebter Weltraum-Shooter für PS5 zum PSN-Bestpreis

Lust auf Raumschiff-Individualisierung, Rollenspiel-Elemente und Dogfights im halboffenen Weltall? Dann solltet ihr jetzt beim laufenden Januar Sale des PlayStation Stores vorbeischauen. Dort werden gerade 65 Prozent Rabatt auf das Sequel eines ungewöhnlichen Shooter gewährt.

Gemeint ist damit „Everspace 2“ aus dem Hause Rockfish Games, das in Sonys Spieleladen normalerweise mit 49,99 Euro zu Buche schlägt. Wendet man darauf den Preisnachlass von 65 Prozent an, dann ergibt das ziemlich günstige 17,49 Euro. Eine Gelegenheit, die erst am 18. Januar um 0.59 Uhr enden wird – ihr müsst also nicht unbedingt sofort zuschlagen.

Solltet ihr übrigens gerade in Stöberlaune sein, dann sei euch unser Artikel über die Erweiterung des Januar Sales ans Herz gelegt. Es lohnt sich, denn neben „Everspace 2“ sind momentan noch andere PS5- und PS4-Spiele stark reduziert.

Darum geht es in Everspace 2

Die Geschichte folgt dem Helden Adam Roslin, einem Klon. Nach den Ereignissen des ersten Teils versucht Adam, ein neues Leben zu beginnen. Aufgrund des persönlichen Hintergrundes des Protagonisten dreht sich die Erzählung um Selbstfindung, Loyalität und die Erkundung der eigenen Rolle in einer gefährlichen Galaxie. Diese ist von verschiedenen Fraktionen bevölkert, die in die Handlung mit eingebunden sind.

Zu den Spielgebieten von „Everspace 2“ zählen neben Asteroidenfeldern und Weltraumstationen auch Planetenoberflächen, Schiffswracks und mehr. Sie dienen übrigens nicht nur der Kulisse, sondern sind fernab der krachenden Dogfights frei erkundbar.

Shooter mit Rollenspielelementen

Zudem werten verschiedene Schiffsklassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten das Spielgeschehen auf. Für Rollenspiel-Freunde sind sogar Skill-Bäume und Perks zur Anpassung des Spielstils verfügbar. Zwar besitzt „Everspace 2“ nicht annähernd die Spieltiefe von Weltraum-Simulationen wie „X4: Foundations“. Aber es existiert hier durchaus ein einfaches Handelssystem mit der Möglichkeit, Waren zu kaufen und zu verkaufen.

Alle Infos zur Erweiterung „Titans“ für „Everspace 2“:

„Everspace 2“ machte im Januar 2021 Gebrauch von Early-Access-Programmen, die finale Version erschien am 6. April 2023 für den PC. Seit August 2023 ist das Weltraum-Epos auch für Konsolen erhältlich, wobei nur die PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S von Rockfish Games beliefert wurden.

Weitere Meldungen zu Everspace 2, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren