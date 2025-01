PS Plus Essential: Jetzt Dezember-Spiele schnappen, bevor sie weg sind

In Kürze wird Sony die Januar-Neuzugänge für das Essential-Abonnement von PlayStation Plus freischalten. Gleichzeitig werden jedoch auch die Essential-Spiele des Monats Dezember entfernt, sodass ihr euch diese Titel schnell sichern solltet.

Die Ankündigung der PS-Plus-Essential-Neuzugänge im Januar erfolgte aufgrund des Neujahrstags verspätet, aber sie erfolgte. Mit „Need for Speed“ und „Suicide Squad“ sind abermals bekannte Marken enthalten, doch bei aller Freude darüber sollte im Blick behalten werden, dass mit der bevorstehenden Freischaltung dieser Spiele auch die Einträge des Monats Dezember aus dem Abo verschwinden werden.

Konkret erfolgt die Freischaltung der neuen Essential-Titel am kommenden Dienstag, den 7. Januar, um 11 Uhr. Um diesen Zeitpunkt herum ist daher mit der Entfernung der Dezember-Spiele zu rechnen – es verbleibt also nur noch wenig Zeit, um das besagte Spiele-Trio abzugreifen.

Ob sich die Eile für euch lohnen wird, könnt ihr der untenstehenden Aufführung entnehmen. Fügt ihr eines dieser Spiele oder auch alle eurer Bibliothek hinzu, dann bleiben diese dauerhaft verfügbar, solange ihr über ein aktives PS-Plus-Essential-Abonnement verfügt.

PS Plus Essential: Abgänge im Januar 2025

It Takes Two – PS4, PS5

Veröffentlicht im März 2021

Metascore: 88

User-Score: 8,9

Score im PS Store: 4,46

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Aliens: Dark Descent – PS4, PS5

Veröffentlicht im Juni 2023

Metascore: 74

User-Score: 8,1

Score im PS Store: 4,36

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Temtem – PS5

Veröffentlicht im September 2022

Metascore: 73

User-Score: 6,2

Score im PS Store: 4,24

Preis im PlayStation Store: 44,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

So oft hat sich „It Takes Two“ verkauft:

Solltet ihr euer Essential-Abo übrigens kündigen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder reaktivieren, dann werden alle Essential-Titel, die ihr jemals in eure Bibliothek aufgenommen habt, wieder zur Verfügung stehen. Ob sie sprichwörtlich für immer spielbar sein werden, das hängt natürlich von Vertragswerk und anderen Faktoren ab. Bis auf Weiteres aber verbleiben aktiv hinzugefügte Spiele aus dem Essential-Tarif bei euch.

PlayStation Plus ist darüber hinaus in den Stufen Extra und Premium erhältlich. Während die Essential-Stufe monatlich wechselnde Spiele sowie den Zugang zum Online-Multiplayer, zu Rabatten und Cloud-Speicher enthält, kommt bei den höheren Tarifen noch eine umfangreiche Bibliothek an PS4- und PS5-Spielen hinzu. Diese können ohne weitere Kosten heruntergeladen und gespielt werden. Was PS Plus Extra und Premium außerdem zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

