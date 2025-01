Dragon Age The Veilguard: PS5-Version auf Disk mit mehr als 50 Prozent Rabatt

Wer schon länger mit dem Kauf von "Dragon Age: The Veilguard" geliebäugelt haben sollte, bekommt in diesen Tagen einen weiteren Kaufanreiz geboten. Auf Amazon wurde das Rollenspiel von BioWare nämlich um mehr als die Hälfte im Preis reduziert.

Vor wenigen Tagen erweiterte Sony Interactive Entertainment den großen Januar-Sale im PlayStation Store um mehr als 3.000 Angebote. Unter den neuen Deals befand sich unter anderem die Deluxe-Edition von „Dragon Age: The Veilguard“, die um 40 Prozent reduziert wurde.

Ihr möchtet euch das Fantasy-Rollenspiel lieber in Form einer physischen Fassung in das heimische Regal stellen? Auch dann kommt ihr in dieser Woche auf eure Kosten und dürft beim Kauf von „Dragon Age: The Veilguard“ bares Geld sparen. Im Rahmen eines befristeten Angebots auf Amazon sank der Preis des RPGs nämlich um mehr als die Hälfte.

Aktuell könnt ihr euch „Dragon Age: The Veilguard“ daher für 38,72 Euro sichern. Gegenüber der Unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 Euro entspricht dies einer Ersparnis von 52 Prozent.

Wie bei zeitlich begrenzten Angeboten dieser Art üblich, solltet ihr euch mit eurer Kaufentscheidung nicht allzu viel Zeit lassen, da unklar ist, wie lange der Angebotspreis gilt.

Eine von Konflikten erschütterte Fantasywelt

In „Dragon Age: The Veilguard“ finden sich die Spieler in Thedas wieder. Einem lebhaften Land voll zerklüfteter Wildnis, tückischer Labyrinthe und glitzernder Städte, das von weitreichenden Konflikten und einer geheimnisvollen Magie erschüttert wird.

Nach Jahrhunderten der Dunkelheit befreiten sich zwei korrupte alte Götter und schreiben sich die Vernichtung der Welt auf die Fahnen.

In einer Zeit, in der Thedas nach Helden schreit, die dieser Bedrohung entgegentreten, schlüpfen die Spieler in die Rolle des Helden Rook. „Sei, wer du sein willst, und spiele, wie du spielen möchtest, während du darum kämpfst, die Götter daran zu hindern, dass sie die Welt verderben“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Aber du kannst das nicht alleine schaffen. Die Chancen stehen gegen dich. Führe eine Gruppe aus sieben Gefährten, mit eigenen Hintergrundgeschichten, die du entdecken und formen kannst, und gemeinsam werdet ihr zur Schleierwacht.“

Kostenlose Trial für EA Play-Nutzer

Spieler mit einem aktiven EA Play-Abo haben vor dem Kauf die Möglichkeit, das Fantasy-RPG zunächst Probe zu spielen. Die entsprechende Gratis-Trial bringt es nicht nur auf eine Spielzeit von fünf Stunden. Gleichzeitig könnt ihr eure Fortschritte natürlich in die Vollversion übernehmen.

Dadurch ist es möglich, euer Abenteuer nach dem Kauf von „Dragon Age: The Veilguard“ nahtlos fortsetzen.

„Dragon Age: The Veilguard“ erschien im Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Bei den Kritikern kam das neue Rollenspiel von BioWare gut an und bringt es nach mehr als 75 Reviews auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 82 Punkten.

Die durchschnittliche Nutzerwertung im PlayStation Store liegt bei 4,01 Sternen.

