Dragon Age The Veilguard: BioWare weicht Verkaufszahlen-Frage aus – Verweis auf Inquisition

"Dragon Age: The Veilguard“ sorgte bereits im Vorfeld seiner Veröffentlichung für einige Kontroversen innerhalb der Spielerschaft. Doch konnten die Debatten den Verkaufszahlen des Action-Rollenspiels schaden? In einem Interview wich Entwickler BioWare nun genau dieser Frage aus.

Ende Oktober erschien mit „Dragon Age: The Veilguard“ das neueste Rollenspiel von Entwickler BioWare. So mussten sich Fans der Reihe fast zehn Jahre auf einen neuen Teil gedulden. Doch statt purer Vorfreude gab es im Vorfeld der Veröffentlichung vor allem eines: jede Menge Kontroversen.

Woke-Debatten und Comic-Grafikstil

Neben dem etwas gewöhnungsbedürftigen Grafik-Stil waren es vor allem die Dialoge und einige Nebengeschichten, die unter der Spielerschaft für Stirnrunzeln sorgten. „Dragon Age: The Veilguard“ sei zu „woke“ und würde eine politische Agenda durchringen wollen.

Im Umkehrschluss drohten die Fans vielerorts mit einem Kaufboykott. Auf Metacritic kam es sogar zum Review-Bombing von „Dragon Age: The Veilguard“. Doch wie gut oder schlecht konnte sich der Titel am Ende wirklich verkaufen?

In einem aktuellen Interview mit Eurogamer wurde Game Director Corinne Busche von BioWare nun genau diese Frage gestellt. Doch statt einer direkten Antwort wich Busche dieser Frage gekonnt aus und verwies dabei sogar auf den Vorgänger „Dragon Age: Inquisition“. Letztendlich lasse sich der kommerzielle Erfolg des umstrittenen Action-Rollenspiels seiner Meinung nach an drei Achsen messen.

„Auch Dragon Age: Inquisition hatte einen langen Weg“

Zunächst führt Busche an, was das Team leisten und zusammenstellen konnte: „Der Stolz, den sie darauf haben; jedes Spiel, das entwickelt wird, insbesondere im Triple-A-Bereich, wo es um Hunderte von Entwicklern und Zeitpläne geht, ist ein Wunder. Dass sie es qualitativ umgesetzt haben: Intern betrachten wir das als Erfolg.“

Der nächste Punkt sei der kritische Empfang von „Dragon Age: The Veilguard“: „Wir sind sehr zufrieden mit dem kritischen Empfang des Spiels. Es ist nicht üblich, solche herausfordernden Entwicklungszyklen zu haben und dann ein Team zu haben, das sich umdreht und den kritischen Empfang erhält, den es bekommen hat. Tatsächlich ist das in vielerlei Hinsicht der schwierigere Weg. Also ja, wir sind ziemlich stolz auf den kritischen Empfang.“

Abschließend widmet sie sich den Verkaufszahlen und fasst sich kurz: „Leider können wir darüber nicht wirklich sprechen, aber wie wir wissen, hatte auch Inquisition einen langen Weg, um diese Gesamtverkaufszahlen zu erreichen.“

Somit scheint sich „Dragon Age: The Veilguard“ zwar gut, aber nicht großartig zu verkaufen – wie zuletzt auch die US-amerikanischen Software-Verkaufscharts im Oktober 2024 zeigten.

Dragon Age: The Veilguard kein kommerzieller Flop

Die britischen Verkaufscharts zeigten außerdem, dass „Dragon Age: The Veilguard“ auch mit den großen Genre-Konkurrenten „Dragon’s Dogma 2“ und „Final Fantasy 7: Rebirth“ mithalten konnte. Somit bleibt wohl noch abzuwarten, mit welchen Verkaufszahlen der neueste Teil der „Dragon Age“-Reihe am Ende dastehen wird.

Um einen kommerziellen Flop scheint es sich in jedem Fall nicht zu handeln. Und schließlich habe ja auch „Dragon Age: Inquisition“ erst einige Zeit gebraucht, um seine Verkaufserfolge zu feiern.

