Dragon Age The Veilguard: Wie schlägt es sich gegen Dragon’s Dogma 2 und FF7 Rebirth?

Geht es um erste handfeste Verkaufszahlen zu "Dragon Age: The Veilguard", dann hält sich EA weiterhin vornehm zurück. Interessante Details zum kommerziellen Abschneiden des Rollenspiels lieferte uns in dieser Woche Christopher Dring von GamesIndustry.biz.

Mit „Dragon Age: The Veilguard“ erschien Ende Oktober das neueste Rollenspiel aus dem Hause BioWare für die Konsolen und den PC. Kurz nach dem Launch erreichte uns die Meldung, dass das RPG den stärksten Steam-Start aller BioWare-Titel feierte.

Anschließend wurde es um das Thema Verkaufszahlen recht still, was die Vermutung aufkommen ließ, dass sich „Dragon Age: The Veilguard“ unter den internen Erwartungen von Electronic Arts verkaufen könnte. Neue Details zum kommerziellen Abschneiden des Rollenspiels lieferte uns Christopher Dring von GamesIndustry.biz.

Dieser wies in einem Podcast darauf hin, dass sich EA mit dem Marketing zu „Dragon Age: The Veilguard“ eher zurückhielt. Trotz allem soll das RPG in Großbritannien einen soliden Start hingelegt haben. „Es ist schwer zu sagen, was EAs Erwartungen waren, aber es scheint in Ordnung zu sein. Es ist nicht weltbewegend, aber es ist auch nicht schrecklich“, so Dring zum UK-Launch.

Verkaufszahlen in Großbritannien leicht hinter Star Wars Outlaws

Weiter führte Dring aus, dass sich „Dragon Age: The Veilguard“ in Großbritannien zwar etwas schwächer als „Star Wars Outlaws“ verkauft, sich bezüglich der Absatzzahlen auf der Insel jedoch auf dem Niveau von „Dragon’s Dogma 2“ und „Final Fantasy 7: Rebirth“ bewegt.

Allerdings gilt zu beachten, dass sich BioWares Titel in Großbritannien traditionell besser verkaufen als auf dem europäischen Festland.

Daher sei laut Dring damit zu rechnen, dass „Dragon Age: The Veilguard“ im restlichen Europa schwächer laufen dürfte als „Dragon’s Dogma 2“ und „Final Fantasy 7: Rebirth“.

„Es dauert ein bisschen länger, bis die europäischen Daten vollständig vorliegen“, ergänzte Dring zu den Verkaufszahlen des neuen „Dragon Age“. „Daher warte ich normalerweise eine zusätzliche Woche ab, bevor ich es veröffentliche.“

Zur Einordnung: Während sich „Star Wars Outlaws“ schlechter als von Ubisoft erwartet verkaufte, fand „Dragon’s Dogma 2“ bis Ende September 3,3 Millionen Abnehmer weltweit.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte BioWare das erste Update zu „Dragon Age: The Veilguard“. Dieses steht auf allen Plattformen zum Download bereit und brachte zum einen das kostenlose N7-Day-Outfit für Rook mit sich.

Des Weiteren behoben die Entwickler einen ganzen Schwung an Bugs, über die die Community nach dem Launch klagte.

Darunter diverse Darstellungsfehler oder ein Bug, der die verteilten Skillpunkte eurer Gefährten unkontrolliert zurücksetzen konnte. Alle weiteren Details zum ersten großen Update und den behobenen Fehlern findet ihr hier.

„Dragon Age: The Veilguard“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

