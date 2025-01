PS5 Pro: Laufwerke auch 2025 Mangelware? Ein Blick in den Handel

Mit der PS5 Pro veröffentlichte Sony im November des vergangenen Jahres ein leistungsstärkeres Modell der PS5. Zu den meistdiskutierten Themen gehörte Sonys Entscheidung, die Konsole ohne ein Laufwerk auszuliefern.

Kurz nach dieser Ankündigung kam es daher, wie es kommen musste. Auch wenn Sony versicherte, ausreichend Laufwerke zur Verfügung zu stellen, griffen Reseller und Scalper einen großen Teil der verfügbaren Exemplare ab. Anschließend boten sie die Laufwerke zu teilweise komplett überzogenen Preisen auf Plattformen wie eBay an.

Doch wie hat sich die Situationen in den letzten Wochen entwickelt? Leider nicht positiv, wie ein Blick auf die Online-Angebote der führenden Händler zeigt.

Laufwerk bei vielen Händlern weiterhin ausverkauft

Egal ob Saturn, Media Markt, Amazon oder PlayStation Direct Store: Es offenbart sich auf allen Websites das gleiche Bild. Weiterhin wird das Laufwerk der PS5 beziehungsweise der PS5 Pro mit „Nicht auf Lager“ gelistet.

Wer auf der PS5 Pro auf physische Medien setzen möchte und bislang kein Laufwerk sein Eigen nennen sollte, wird sich also auch weiterhin in Geduld üben müssen.

Eine Situation, von der in erster Linie Reseller profitieren. Wie die Angebote auf eBay verdeutlichen, wird das Laufwerk von den Resellern zu Preisen von durchschnittlich 170 bis 200 Euro verkauft. Zum Vergleich: Die Unverbindliche Preisempfehlung des Laufwerks liegt im freien Handel bei 119,99 Euro.

Wann mit einer Besserung der Lage zu rechnen ist, verriet Sony leider nicht.

Zahlreiche Spiele für die PS5 Pro optimiert

Zum Launch beziehungsweise in den Wochen nach der Veröffentlichung der PS5 Pro wurden zahlreiche Titel mit der Unterstützung der neuen Sony-Konsole bedacht. Für Begeisterung sorgten dabei die PS5 Pro-Upgrades von Naughty Dog. Darunter die technischen Verbesserungen der beiden „The Last of Us“-Abenteuer.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die PS5 Pro ein paar Anlaufschwierigkeiten hatte.

Vor allem die Upscaling-Technik PSSR machte in diversen Titeln wie dem Remake von „Silent Hill 2“ oder Respawns Action-Titel „Star Wars Jedi: Surivor“ Probleme und trübte den ansonsten gelungenen Gesamteindruck der Konsole.

Die PS5 Pro ist zum Preis von 799,99 Euro erhältlich.

