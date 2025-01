Pulse Explore im Sale: PS5-Gaming-Ohrhörer deutlich günstiger

Over-Ear-Kopfhörer sind euch einfach zu sperrig und stattdessen bevorzugt ihr lieber die kompaktere In-Ear-Variante? Dann gibt es bei MediaMarkt derzeit das passende Angebot für euch. So erhaltet ihr die kabellosen Pulse-Explore-Ohrhörer von Sony zu deinem deutlich günstigeren Preis – allerdings nur noch am heutigen Montag.

Zustande kommt das Angebot für die PS5-Gaming-Ohrhörer durch eine Rabattaktion von MediaMarkt und Saturn. Diese wurde passend zum Beginn des neuen Jahres gestartet und bietet euch einen Nachlass von elf Prozent auf ausgewählte Artikel.

Pulse Explore für knapp über 150 Euro

Während die unverbindliche Preisempfehlung für die Pulse Explore bei 219,99 Euro liegt, sind die Ohrhörer aktuell vielerorts für 169 Euro erhältlich. So auch bei MediaMarkt, die euch derzeit aber noch einen weiteren Rabatt in Höhe von elf Prozent gewähren. Dadurch werden für die Pulse Explore nur noch 150,41 Euro fällig.

Um den Rabatt in Anspruch zu nehmen, müsst ihr nichts weiter tun, als die Ohrhörer in euren digitalen Warenkorb zu verfrachten. Die elf Prozent Ersparnis wird dann automatisch an der Kasse abgezogen. Interessierte Spieler sollten sich aber beeilen: Wie eingangs bereits erwähnt, ist die Aktion nur noch am heutigen Montag gültig.

Käufer der Pulse Explore können sich über kompakte Ohrhörer mit einer guten Tonqualität freuen, sodass die Lieblingsspiele auf der PS5 auch mit entsprechender Soundkulisse genossen werden können. Verbunden wird das kabellose Zubehör via Bluetooth, sodass es zu keinen spürbaren Latenzen kommt. Neben der PS5-Konsole lassen sich die Ohrhörer auch mit eurer PlayStation Portal, eurem PC oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten verbinden.

Geladen werden die Pulse Explore über das im Lieferumfang enthaltene Lade-Case, während die integrierten Akkus eine Laufzeit von bis zu fünf Stunden versprechen. Ein eingebautes Mikrofon ermöglicht außerdem auch die Kommunikation bei Mehrspieler-Partien, während die KI-unterstützte Rauschunterdrückung unerwünschte Geräusche erkennt und isoliert.

PS5 Pro ebenfalls noch im Angebot

Neben den Pulse-Explore-Ohrhörern umfasst die Rabattaktion von MediaMarkt auch die im November 2024 veröffentlichte PS5 Pro. Dadurch könnt ihr den satten Verkaufspreis von 799 Euro etwas reduzieren und bezahlt nur noch 711,11 Euro für Sonys leistungsstarke Konsole. Auch hier ist das Angebot nur noch am heutigen Tag gültig:

Falls ihr auf der Suche nach neuen Spielen für eure PS5 seid, um eure frisch erworbenen Pulse-Explore-Ohrhörer auszuprobieren, empfehlen wir euch einen Blick auf die umfangreichen Januar-Angebote im PS Store. Diese wurden von Sony erst kürzlich erweitert und umfassen nun mehr als 6.000 Schnäppchen, die noch bis zum 7. Januar 2025 gültig sind. Die jüngst hinzugefügten Rabatte sind hingegen noch bis zum 18. Januar 2025 aktiv.

