DualSense Edge: Offizielle Preissenkung in Europa

Im Januar 2023 brachte Sony mit dem DualSense Edge einen hochpreisigen Controller auf den Markt, der sich durch seine Anpassbarkeit vor allem an Vielspieler richtet. Doch nun hat Sony eine offizielle Preissenkung des Pads in Europa veranlasst.

Microsoft machte es mit dem Xbox Elite Controller bereits 2015 vor, Sony folgte schließlich im Januar 2023 und brachte den DualSense Edge in den Handel. Das Eingabegerät richtet sich vorrangig an Enthusiasten und Vielspieler, die vor allem Wert auf eine hohe Anpassbarkeit legen. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 239,99 Euro forderte Sony aber auch eine Menge Geld. Doch nun erfolgte in Europa eine offizielle Preissenkung.

DualSense Edge ab sofort 20 Euro günstiger

Durch die Reduzierung, die mit sofortiger Wirkung gültig ist, können interessierte PS5-Spieler nun 20 Euro gegenüber dem ursprünglichen Preis sparen. Somit werden für den DualSense Edge ab sofort nur noch 219,99 Euro fällig. Kombiniert hat Sony die Preissenkung des Controllers mit der Ankündigung der Midnight-Black-Collection: Ausgewähltes Zubehör wie die PS Portal, Pulse-Headsets oder eben der DualSense Edge sind ab dem 20. Februar 2025 im schicken Schwarz erhältlich.

Allerdings sind selbst 219,99 Euro für ein Gamepad noch immer eine ordentliche Stange Geld. Zum Vergleich: Die UVP für Microsofts Elite-Controller lag niemals höher als 180 Euro. Dementsprechend könnte es sich lohnen, auf mögliche Angebote für den DualSense Edge zu warten. So gewährte Amazon erst kürzlich einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent, sodass der Preis für den hochwertigen PS5-Controller auf unter 200 Euro purzelte. Somit dürften durch die offizielle Preissenkung in Zukunft noch bessere Schnäppchen warten.

Das hat der DualSense Edge zu bieten

Im Vergleich zum herkömmlichen PS5-Controller bietet der DualSense Edge seinen Besitzern zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, um eine personalisierte Spielerfahrung zu ermöglichen. So lassen sich nicht nur die Kappen der Analogsticks austauschen, auch die zusätzlichen Rücktasten sind frei konfigurierbar. Durch mehrere Steuerungsprofile lässt sich außerdem auch blitzschnell zwischen verschiedenen Einstellungen wechseln.

Über eine App können Nutzer des DualSense Edge zudem einige Feinjustierungen vornehmen und beispielsweise Tastenbelegung, Vibrationsstärke und Sensitivität der Sticks und Trigger einstellen. Neben den austauschbaren Zubehörteilen sind im Lieferumfang des Controllers zusätzlich auch noch ein geflochtenes USB-Kabel und eine praktische Schutztasche enthalten.

