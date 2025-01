Virtua Fighter: Sega veröffentlicht beeindruckendes Konzeptvideo

In der Welt der Videospiele genießt der Name „Virtua Fighter“ hohes Ansehen. Der Grund: 1993 war das Seriendebüt der Beat-’em-Up-Reihe das erste vollständig polygonale Kampfspiel – und damit beeinflusste es andere große Prügel-Marken wie „Tekken“ oder „Dead or Alive“.

Jedoch war es lange Zeit ruhig um den einstigen Pionier, sieht man von einigen eSports-Wettbewerben und der Aktualisierung „Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown“ ab. Nun, im Rahmen der CES 2025 in Las Vegas, gab Sega endlich ein frisches Lebenszeichen heraus. So zeigten die Japaner ein 35-sekündiges Konzeptvideo aus dem nächsten „Virtua Fighter“-Spiel, das in mehrerlei Hinsicht großen Eindruck hinterließ.

Ryu Ga Gotoku für neues Virtua Fighter verantwortlich

Das ist kein Wunder, zeichnet für die Rückkehr der ehrwürdigen Kampfspiel-Serie nämlich Ryu Ga Gotoku Studio verantwortlich. Die Macher der „Yakuza“- beziehungsweise „Like a Dragon“-Spiele sind bekannt für technisch einwandfreie, flüssige Handgemenge mit Biss. Entsprechend überzeugend gestaltet sich der Schlagabtausch der CES-Demonstration:

Oben das auf dem offiziellen „Virtua Fighter“-YouTube-Kanal veröffentlichte Konzeptvideo.

Zu dem Video sei aber gesagt, dass es sich bei den gebotenen Szenen nicht um tatsächliches Gameplay handelt. Auch, wenn dies auf den ersten Blick im Bereich des Möglichen läge. Stattdessen handelt es sich um eine „In-Engine“-Demo, die zeigen soll, was Ryu Ga Gotoku im nächsten „Virtua Fighter“ zu erreichen beabsichtigt.

Die Entwickler arbeiten dabei eng mit Nvidia zusammen, sodass die Optik des Handkanten-Titels von neuester Technologie unterstützt wird. Dennoch basiert die erste Vorschau auf sehr frühem Material, sodass der Look der Finalversion und auch deren Gameplay stark vom Teaser abweichen könnten.

Das Projekt wurde erstmals bei den Game Awards 2024 angekündigt; zuvor hatte bereits Justin Scarpone in einem Interview mit VGC bestätigt, dass sich ein neuer Teil von „Virtua Fighter“ in der Entwicklung befindet. Dieser soll, auf welchen Namen er letztlich auch hören wird, schon dieses Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X und Windows-PCs erscheinen.

