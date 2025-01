Shadow of the Colossus: Es lebt! Regisseur gibt Update zum Kinofilm

Shadow of the Colossus:

Seit mehr als zehn Jahren gab es kein Lebenszeichen mehr von der Videospiel-Adaption "Shadow of the Colossus" - bis jetzt! Der Regisseur des Films liefert ein kleines Update, das durchaus Hoffnung macht.

Bereits im April 2009 hat Sony eine Filmadaption des gefeierten PlayStation-Exklusivspiels „Shadow of the Colossus“ angekündigt. In den darauffolgenden Jahren wurde es jedoch still um das Projekt. Sogar so still, dass vermutlich der eine oder andere Fan bereits vergessen hat, dass sich ein solcher Kinofilm überhaupt in Entwicklung befindet. Nun hat der Regisseur des Fantasyfilms überraschend ein Update zum Projekt gegeben (via TheGamer)!

Hierbei handelt es sich um Andrés Muschietti, der in den letzten Jahren unter anderem den DC-Film „The Flash“ sowie die zweiteilige Neuauflage des Horrorklassikers „Es“ inszeniert hatte. 2014 wurde er als Regisseur des Kinofilms bestätigt. Es war bis heute das letzte Lebenszeichen des Projekts. Doch wie die argentinischen Kollegen von ReConectados berichten, sprach der Filmemacher kürzlich im Rahmen eines Interviews über die Videospiel-Adaption.

Shadow of the Colossus-Kinofilm könnte wieder Fahrt aufnehmen

Genauer tat er dies im Programm „La Baulera del Coso“ von Radio TU. „Ich bin kein großer Gamer, aber Shadow of the Colossus erscheint mir wie ein Meisterwerk und ich habe es mehrmals gespielt“, schwärmt Muschietti vom PlayStation-Hit. Anschließend erklärt er, die Filmadaption des PS2-Klassikers befände sich bereits seit mehr als zehn Jahren in der Entwicklung, doch erst „jetzt eröffnet sich die Möglichkeit, ihn zu realisieren.“

Andrés Muschietti betont daraufhin, es würde sich beim „Shadow of the Colossus“-Film keinesfalls um ein „aufgegebenes Projekt“ handeln. Tatsächlich würde inzwischen sogar ein Drehbuch zur Videospiel-Adaption vorliegen: „Ich liebe diesen Film, es gibt ein Drehbuch, das ich sehr mag, aber es gibt Faktoren, die nichts mit dem Hobby und dem Wunsch, ihn zu machen, zu tun haben, sondern damit, wie populär ein geistiges Eigentum wie dieses ist.“

Im Rahmen der CES 2025 hat Sony weitere Verfilmungen bekannter PlayStation-Hits angekündigt:

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wies Muschietti auf die Schwierigkeiten hin, die es bei einem Projekt dieser Größenordnung geben würde: „Shadow of the Colossus ist ein Kultspiel, aber um einen guten Film zu machen, gibt es ein Studio, das die Zahlen aufstellt und sagt, ob es dem Regisseur 200, 150 oder 100 Millionen Dollar geben soll.

Es gibt verschiedene Versionen des Films und natürlich möchte ich, dass sie mir 200 Millionen geben, aber das ist ein weiterer Faktor, den man berücksichtigen muss.“

Die Arbeiten am „Shadow of the Colossus“-Kinofilm könnten also nach all diesen Jahren doch wieder Fahrt aufnehmen. Ob die Videospiel-Adaption jedoch wirklich Andrés Muschiettis nächstes Projekt werden wird, bleibt abzuwarten. Der Terminkalender des Filmemachers ist prall gefüllt. Er soll unter anderem bei einer Live-Action-Verfilmung des Anime-Hits „Attack on Titan“ und dem kommenden DCU-Batman-Kinofilm „The Brave and the Bold“ Regie führen.

Was haltet ihr von einem „Shadow of the Colossus“-Kinofilm von Andrés Muschietti?

