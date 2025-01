Fallout Staffel 2: Dreharbeiten aufgrund des Feuers in LA gestoppt

Die „Fallout“-Serie auf Amazon Prime Video wurde nach ihrem Erfolg direkt mit einer zweiten Staffel bedacht. Doch nun mussten die Dreharbeiten aufgrund der aktuell anhaltenden Großbrände in Los Angeles vorerst gestoppt werden.

Videospiel-Umsetzungen in Form eines Films oder einer Serie haben oftmals einen schweren Stand. Doch der „Fallout“-Serie gelang es im letzten Jahr sowohl Fans von Bethesdas Rollenspiel-Reihe, als auch unvoreingenommene Zuschauer zu überzeugen. Kein Wunder also, dass das postapokalyptische Ödland-Abenteuer mit einer zweiten Staffel fortgesetzt wird. Doch nun mussten die Dreharbeiten aufgrund der aktuell vorherrschenden Lage in Los Angeles gestoppt werden.

Großbrände sorgen für Drehstopp am Fallout-Set

Kalifornien wird derzeit von einer Feuerkatastrophe heimgesucht, sodass mehrere Großbrände rund um und in Los Angeles ausgebrochen sind. Angetrieben von starken Winden, breiten sich die Feuer immer weiter aus. Aus diesem Grund mussten jetzt mehrere Dreharbeiten diverser Produktionen gestoppt (via Variety) werden, nachdem die Drehgenehmigungen innerhalb der betroffenen Gebiete zurückgezogen wurden.

Darunter befinden sich auch die kürzlich gestarteten Dreharbeiten für die zweite Staffel von „Fallout“. Vorerst gilt die Verschiebung aber nur bis morgigen Freitag, sodass die Verantwortlichen hoffen, die Arbeiten möglichst schnell wieder aufnehmen zu können. Allerdings bleibt es noch abzuwarten, wie sich die Lage in Los Angeles weiterentwickeln wird.

Neben dem „Fallout“-Set sind auch noch weitere Serien und Shows vom abrupten Drehstopp betroffen. Darunter auch die NBC-Produktionen „Hacks“, „Loot“, „Ted“, „Suits LA“ und „Happy’s Place“. Und auch die Arbeiten an mehreren CBS- und Disney-Formaten wurde gestoppt. Außerdem wurden auch mehrere Filmpremieren abgesagt, während die Verleihung der Critic Choice Awards verschoben wurde. Die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen soll nun ebenfalls zwei Tage später stattfinden.

Wann erscheint Staffel 2 von Fallout?

Wann die zweite Staffel von „Fallout“ auf Amazon Prime Video starten wird, ist bislang noch nicht bekannt. Allerdings sollten Fans nicht damit rechnen, Vault-Bewohnerin Lucy McLean oder den zum Ghoul gewordenen Cooper Howard vor dem Jahr 2026 wiederzusehen. Dafür steht bereits ein Neuzugang für die nächste Staffel fest: Der einstige Kinderstar Macaulay Culkin aus „Kevin – Allein zu Haus“ soll in den neuen Episoden einen „verrückten, genialen“ Charakter spielen.

Dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Fallout“ möglichst schnell abgeschlossen werden, dürfte dabei auch im Interesse der Verantwortlichen liegen. So konnte die Serie, die von Nolan-Bruder Jonathan und Lisa Joy produziert wird, allein in den ersten 16 Tagen 65 Millionen Zuschauer verzeichnen. Dadurch gilt „Fallout“ bei Amazon Prime Video auch gleich hinter „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ als meistgesehene Serie.

