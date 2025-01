Minecraft: Kalte Schweine, Laub und mehr – Features für 2025 im Test

Im September des letzten Jahres gab Entwickler Mojang bereits bekannt, in Zukunft von der bisherigen Update-Politik für „Minecraft“ abzuweichen. Statt einer großen Aktualisierung soll es nun das ganze Jahr über mehrere Inhaltserweiterungen geben. Doch zunächst einmal können die Spieler von „Minecraft“ ab sofort sechs neue Funktionen bereits im Vorfeld ausprobieren, die dann mit dem ersten Update im Jahr 2025 ihren finalen Weg ins Spiel finden sollen.

Neue Schweinevarianten, Laub und ein Rezept

Zu den neuen Inhalten, die „Minecraft“-Spieler schon jetzt testen können, zählen zwei neue Schweinevarianten: Das „Kalte Schwein“ und „Warme Schwein“ sollen die bisherige Variante ergänzen und werden in den entsprechenden Biomen zu finden sein. Das Waldbiom wird außerdem um fallende Blätter, Laub und Wildblumen erweitert. Während die fallenden Blätter in allen Wäldern vorkommen werden, wird das Laub nur in den dunklen Wäldern und den bewaldeten Ödländern zu finden sein. Das wiederum kann dann zu Dekorationszwecken benutzt werden.

Sämtliche Wiesen, Birkenwälder und alte Wälder in „Minecraft“ werden schließlich um die Wildblumen ergänzt. Gelben und weiße Blüten können gesammelt und zu Farbstoff weiterverbreitet werden. Die vier Wachstumsstadien können zudem mit Knochenmehl beschleunigt werden. Zudem blühen die Wildblumen abhängig von der Platzierung auch in unterschiedlichen Mustern.

Die letzte Neuerung, die ab sofort getestet werden kann, ist ein einfaches Crafting-Rezept für die sogenannten Magnetsteine. Spieler können diese magnetischen Blöcke platzieren, um mit ihrem Kompass zu navigieren. Getestet werden können die neuen Funktionen über den aktuellen Java-Snapshot von „Minecraft“ In der Bedrock-Vorschau und -Beta sind die neuen Inhalte – abgesehen vom Laub – ebenfalls verfügbar. Entsprechende Infos, um auf die Test-Builds zugreifen zu können, lassen sich auf der Webseite der Entwickler finden.

Kommt Minecraft 2?

Die Veröffentlichung von „Minecraft“ liegt fast 15 Jahre zurück, doch ein Nachfolger des beliebten Crafting-Spiels wurde bislang nicht angekündigt. Doch Schöpfer Markus „Notch“ Persson deutete erst kürzlich auf dem Kurznachrichtendienst X an, dass er an einem neuen Projekt arbeiten würde. Damit regte er erneut die Diskussionen um einen möglichen Nachfolger an, doch ein direktes „Minecraft 2“ wird es wohl nicht geben.

Dafür können Fans des Spiels ab Anfang April 2025 den „Minecraft“-Film in den Kinos sehen. Das Abenteuer wird die Geschichte von vier Außenseitern erzählen, die durch ein mysteriöses Portal in die kubische Welt transportiert werden. Um den Weg nach Hause antreten zu können, werden sie von einem erfahrenen Crafter unterstützt, der von Schauspieler Jack Black verkörpert werden wird. Außerdem befindet sich auch eine Netflix-Serie zu „Minecraft“ in der Mache.

