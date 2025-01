PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Vor dem kommenden Wochenende wollen wir euch an den Netzwerktest für „Elden Ring: Nightreign“ erinnern. Dieser findet zwar erst im Februar statt. Die Anmeldungen für den Test sind jedoch heute schon gestartet. Bei dem Test können ausgewählte Teilnehmer „Nightreign“ schon vor dem eigentlichen Release spielen und das Online-System unter die Lupe nehmen.

Bis zum Sonntag läuft zudem noch der Speedrunning-Spendenmarathon Games Done Quick. Zwei Mal im Jahr findet das Event statt, bei dem Geld für den guten Zweck gesammelt wird. Awesome Games Done Quick, wie die Winter-Version des Marathons genannt wird, hat bereits am letzten Wochenende begonnen, was in diesem Jahr leider völlig an mir vorbeigegangen ist. Asche auf mein Haupt!

Das ist in den nächsten Tagen noch so los

Dieser Tage läuft noch immer der große Januar-Sale im PlayStation Store. Während ein Teil der Angebote bereits am 7. Januar ausgelaufen sind, sind andere Spiele noch immer mit einem Rabatt zu haben. Darunter fallen etwa Titel wie „Sea of Thieves“, „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ oder auch „Disco Elysium – The Final Cut“.

Allerdings nähern sich auch die in der letzten Woche hinzugekommenen Angebote des Sales ihrem Ende. Ihr habt nur noch bis zum 18. Januar Zeit, bei dem Januar-Sale des PlayStation Stores zu sparen.

Am heutigen Freitag ist der Hero-Shooter „Marvel Rivals“ in seine erste Saison gestartet. Unter dem Namen „Eternal Night Falls“ soll das Spiel „doppelt so viel spielbare Inhalte“ im Vergleich zu der Launch-Version erhalten. Mit dem Start der ersten Season könne sich die Spieler auf die neuen Helden Invisible Woman, ein Strategist, sowie Mr. Fantastic, der als Duelist auftritt, freuen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden noch der Duelist Human Torch sowie der Strategist The Thing zum Spiel hinzugefügt.

Zuletzt möchten wir noch einen Fakt für alle Leser hinweisen, die sich mal wieder so richtig alt fühlen wollen: Der Twitter-Account von PlayStation UK zählte kürzlich einige beliebte Titel auf, die in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag feiern. Zu diesen zählen unter anderem „Bloodborne“, „Fallout 4“ und „Undertale“.

Welche Spiele spielt ihr derzeit? Habt ihr zu den Feiertagen neue Games geschenkt bekommen oder euch selbst welche gegönnt?

