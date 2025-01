Bloodborne und Co: Diese Videospiele werden 2025 ganze zehn Jahre alt

Der Twitter-Account von PlayStation UK erinnerte mit einem Beitrag nun an Spiele, die in diesem Jahr zehn Jahre alt werden. Mit dabei sind unter anderem "Bloodborne" und "Fallout 4".

2015 ist angebrochen und bringt uns nicht nur eine Reihe neuer Spiele, die im Laufe der kommenden zwölf Monate veröffentlicht werden. Eine Hand voll beliebte Titel feiern in diesem Jahr auch ihr zehntes Jubiläum.

Einige dieser Spiele zählte nun der Twitter-Account von PlayStation UK auf, als eine „lustige Erinnerung an den unaufhaltsamen Lauf der Zeit“. Hättet ihr gedacht, dass diese Titel in 2025 schon zehn Jahre alt werden?

Account zählt ikonische Spiele aus 2015 auf

PlayStation UK zählte in der Liste mehrere beliebte Spiele auf, die 2015 erschienen sind. Einige von diesen Titeln haben bereits Nachfolger erhalten oder wurden mit Remakes bedacht, während die Community bei anderen Spielen dringen auf weitere Teile pocht.

Hier ist die Liste von PlayStation UK:

Diese Spiele stammen auch aus 2015

Weitere Spiele, die in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag feiern, sind etwa „Rainbow Six: Siege“, das ursprünglich am 1 Dezember 2015 erschien, sowie „Mortal Kombat X“, das am 7. April 2015 durchstartete. Ein weiteres Highlight ist „Undertale“, das von Toby Fox am 15. September 2015 veröffentlicht wurde.

Die Erwähnung von „Bloodborne“ in der Liste des Twitter-Accounts kam nicht bei allen Spielern gut an. Einige Nutzer kritisierten in den sozialen Medien, dass PlayStation jedes Mal falsche Hoffnungen wecken würde. „Wenn ihr nichts damit anfangt, dann hörte verdammt noch mal auf, irgendetwas darüber zu sagen“, so ein Spieler auf Twitter. Ein anderer Nutzer gab an, dass es „kein Erbarmen“ für die PlayStation-Mitarbeiter geben würde, wenn nichts zum Jubiläum von Bloodborne unternommen werden würde.

