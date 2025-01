AGDQ 2025: Speedrun-Event startet am Sonntag mit Astro Bot und FF7 Rebirth – Elden Ring mit Saxophon

Auch in diesem Jahr kehrt das Speedrun-Event „Awesome Games Done Quick“ zurück. Bereits ab morgigen Sonntag werden wieder zahlreiche Spiele möglichst schnell beendet, darunter auch erstmals „Astro Bot“ und „Final Fantasy 7: Rebirth“. Außerdem wird „Elden Ring“ mit einem Saxophon gespielt.

Neues Jahr, neues „Awesome Games Done Quick“-Event: Auch 2025 kehrt die beliebte Speedrun-Veranstaltung zurück. Der Startschuss fällt bereits am morgigen Sonntag, während im Anschluss sieben Tage lang eine Vielzahl von Spielen möglichst schnell oder aber auf skurrile Art und Weise beendet werden. Außerdem werden im Laufe des Events auch wieder zahlreiche Spenden gesammelt, die für wohltätige Zwecke genutzt werden.

Elden Ring mit Saxophon, Astro Bot & FF7 Rebirth erstmals dabei

Die 2025er-Ausgabe von „Awesome Games Done Quick“ hält dabei ein ziemlich interessantes Programm für die Zuschauer bereit. Ein erstes Highlight für PlayStation-Fans bietet sich bereits am Sonntag an, wenn „Astro Bot“ erstmals im Rahmen eines solchen Live-Events in einem sogenannten Any%-Run beendet werden soll. Maximal zweieinhalb Stunden soll es dauern, das Jump & Run auf der PS5 ohne Rücksicht auf Sammelobjekte oder Nebenmissionen durchzuspielen.

Ebenfalls eine Premiere stellt der geplante Speedrun von „Final Fantasy 7: Rebirth“ dar, der am 10. Januar 2025 stattfinden wird und keine sieben Stunden dauern soll. Zum Vergleich: Laut HowLongToBeat benötigen Spieler im Durchschnitt 47 Stunden, um die Hauptstory des Rollenspiels abzuschließen. Skurril geht es bei „AGDQ 2025“ am darauffolgenden Tag weiter, wenn die Bosse in „Elden Ring“ mit einem Saxophon als Controller bezwungen werden. Außerdem wird der Dreamcast-Klassiker „Crazy Taxi“ in Kombination mit einer Live-Band gespielt.

AGDQ 2025 live auf Twitch, Runs auf YouTube

Neben den genannten Highlights bietet „AGDQ 2025“ aber noch viele weitere Speedruns, die in der Zeit vom 5. Januar bis zum 12. Januar 2025 stattfinden werden. Dazu zählen unter anderem auch die DLCs von „Alan Wake 2“, ein NG-Plus-Run des „Silent Hill 2“-Remakes, das herausfordernde „Lies of P“ oder aber „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, welches von zwei Spielern mit nur einem Controller in 33 Minuten beendet werden soll. Eine Übersicht über das vollständige Programm findet ihr auf der „Games Done Quick“-Website.

Live verfolgen könnt ihr die Speedruns auf dem Twitch-Kanal von „Games Done Quick“, während die Runs nach Abschluss auch zeitnah auf YouTube zu finden sein werden. Der Start des Events erfolgt am 5. Januar 2025 um 17:30 Uhr unserer Zeit. Nachdem 2024 ein kleiner Shiba-Inu-Hund die Herzen der Zuschauer stehlen konnte, sind wir gespannt, welche Speedruns in diesem Jahr für Begeisterung sorgen werden.

