Elden Ring: Speedrunner schließt das Rollenspiel in weniger als neun Minuten ab

In den vergangenen Wochen versuchten Speedrunner immer wieder, das gefeierte Open-World-Rollenspiel "Elden Ring" so schnell wie möglich abzuschließen. Mit einer Zeit von unter neun Minuten dürfte der Speedrunner "Distortion2" die Messlatte nun sehr hoch gelegt haben.

Im Februar dieses Jahres erschien mit dem Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“ das neueste Werk des japanischen Entwicklerstudios From Software für die Konsolen und den PC.

Mit „Elden Ring“ gelang es den Entwicklern nicht nur, die Spielerschaft wie die Kritiker gleichermaßen zu begeistern. Darüber hinaus schoss sich auch die Speedrunner-Community umgehend auf das gefeierte Fantasy-Abenteuer ein und versuchte, „Elden Ring“ so schnell wie möglich abzuschließen. Nachdem es zuletzt mehreren Speedrunnern gelang, „Elden Ring“ in 20 bis 30 Minuten zu beenden, legte „Distortion2“ die Messlatte nun deutlich höher.

So benötigte er für seinen Durchlauf gerade einmal 8 Minuten und 56 Sekunden und dürfte damit den aktuellen Weltrekord inne haben.

Speedrunner erklärt sein Vorgehen

Allerdings versteht sich fast schon von selbst, dass diese Fabelzeit nur durch das Ausnutzen von kleineren Bugs beziehungsweise Glitches erreicht werden konnte. In diesem Fall durch den sogenannten Reißverschluss-Glitch. Hierzu heißt es: „Der Reißverschluss wird durch die spezifische Art und Weise verursacht, wie sich die Lauf- und Schutzanimationen überlappen. Zips sind abhängig von der Hardware (und sind daher nur in uneingeschränkten Läufen zulässig). Eine niedrigere Auflösung macht sie konsistenter.“

Wer sich den knapp neunminütigen Durchlauf selbst anschauen möchte, für den haben wir das entsprechende Video zur Ansicht eingebunden. Laut „Distortion2“ ist bei der Nutzung des Reißverschluss-Glitches durchaus noch Luft nach oben. Daher wird er in den kommenden Tagen und Wochen versuchen, seine Rekordzeit noch einmal zu unterbieten.

„Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und entwickelte sich für From Software und Bandai Namco Entertainment schnell zu einem kommerziellen Erfolg. So wurden innerhalb kürzester Zeit mehr als elf Millionen Einheiten des Open-World-Rollenspiels an den Handel ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft.

