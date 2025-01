Oblivion: Remake in wenigen Monaten? Insider möchte Release-Monat erfahren haben

Die Gerüchte um ein Remake von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ häuften sich in letzter Zeit immer mehr. Nun möchte ein Insider den Release-Monat der Rollenspiel-Neuauflage in Erfahrung gebracht habe. Demnach müssten sich TES-Fans nicht mehr allzu lange gedulden.

„The Elder Scrolls 4: Oblivion“ gilt als eines der beliebtesten Rollenspiele und der ursprüngliche Release 2006 liegt bereits lange Zeit zurück. Kein Wunder also, dass es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um ein mögliches Remake gab. In den letzten Tagen häuften sich die Berichte sogar, sodass die Neuauflage mittlerweile wohl als offenes Geheimnis gelten dürfte. Ein Insider möchte nun sogar den Release-Monat des „Oblivion“-Remakes erfahren haben.

Release des Oblivion-Remakes bereits im Sommer?

Bei dem besagten Insider handelt es sich um den aus dem ResetEra-Forum bekannten NateDrake, der mit seinen Behauptungen und Vorhersagen bereits mehrfach recht behalten konnte. Nachdem er erst kürzlich verraten hatte, dass noch in diesem Jahr die „Halo: The Master Chief Collection“ und auch der „Microsoft Flight Simulator“ für die PS5 erscheinen sollen, teilte er ebenfalls sein angebliches Wissen zum Remake von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“.

Wie NateDrake nämlich in seiner neuesten Podcast-Ausgabe erzählt hat, soll der Release des neu aufgelegten Rollenspiel-Klassikers nicht mehr lange auf sich warten lassen. Demnach sei eine Veröffentlichung derzeit für Juni 2025 geplant. Sollte das der Wahrheit entsprechen, dürfte eine offizielle Ankündigung des „Oblivion“-Remakes schon bald erfolgen. Ein möglicher Zeitpunkt wäre die nächste Developer Direct von Microsoft, für die der Hersteller bereits eine Überraschung versprach.

Neuauflage von Oblivion mit Unreal Engine 5?

Neuesten Hinweisen zufolge könnte das Remake von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ auf die Unreal Engine 5 als Grafikgerüst zurückgreifen, sodass sich Rollenspiel-Fans auf eine schicke und vor allem zeitgemäße Darstellung freuen dürften. Das lässt zumindest der Lebenslauf eines Mitarbeiters von Entwickler Virtuos vermuten, die bereits in der Vergangenheit mehrfach mit der Neuauflage von „Oblivion“ in Verbindung gebracht wurden.

Erstmals aufgetaucht ist die überarbeitete Version von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ in einem internen Dokument von Bethesda Softwares, das im Zuge eines Rechtsstreits zwischen Microsoft und der US-amerikanischen Behörde FTC seinen Weg in die Öffentlichkeit fand. Im Nachhinein bestätigten mehrere bekannte Insider, darunter auch „Extas1s“, dass sich das Remake tatsächlich in der Entwicklung befinden würde.

