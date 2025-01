Deal des Tages: 43 Prozent Rabatt auf großartigen Platformer für die PS5

Schenkt man dem Marktforschungsinstitut GfK Entertainment Glauben, dann dominiert immer noch „Astro Bot“ die aktuellen deutschen Verkaufscharts. Zuvor hatte der Platformer-Hit sieben Preise bei den Game Awards eingeheimst, darunter die begehrte „Spiel des Jahres“-Auszeichnung.

Insofern dürfte fast jeder Gamer schon einmal von „Astro Bot“ gehört haben, auch wenn es sich um ein PS5-exklusives Konsolenspiel handelt. Doch auch unter den Besitzern von Sonys aktueller Spielekiste mag es viele Leute geben, die Team Asobis Geniestreich noch nicht selbst ausprobiert haben.

Ein Grund dafür könnte der reguläre Preis von rund 70 Euro sein; zudem gaben sich die bisherigen Rabattaktionen eher zurückhaltend. Nun aber gewährt OTTO einen kräftigen Preisnachlass auf den Ausnahmetitel, und zwar in Höhe von 43 Prozent. Demnach werden an der Kasse von OTTOs Online Shop nur noch 39,99 Euro berechnet.

Über den folgenden Link gelangt ihr zum Angebot:

Die PlayStation 5 als Mutterschiff

In „Astro Bot“ gerät das PS5-ähnliche Mutterschiff des kleinen Helden Astro unter Beschuss. Das angreifende Alien namens Nebulax sorgt dafür, dass sowohl Astros Crew als auch wichtige Schiffskomponenten über mehrere Planeten verstreut werden. Daraufhin macht sich der robotische Raumpilot auf den Weg, seine Mannschaft zu retten, das Schiff zu reparieren und zu guter Letzt Nebulax zu stellen.

Insgesamt umfasst das Platformer-Spiel mehr als 80 Level, die auf sechs Galaxien mit über 50 Planeten verteilt wurden. In jedem Abschnitt kann Astro verschiedene Bot-Kumpanen retten, darunter 150 einzigartige V.I.P.-Bots, die an bekannte PlayStation-Charaktere erinnern. Gesammelte Münzen investiert der kleine Protagonist im Gatcha-Labor in Gegenstände, die den V.I.P.-Bots spezielle Aktionen ermöglichen.

Um bei seiner Aufgabe besser bestehen zu können, verfügt Astro über viele Fähigkeiten, die seine Bewegungs- und Kampffertigkeiten erweitern. Beispielsweise nutzt er einen Riesenschwamm, um Wasser aufzusaugen, oder er kann mittels des „Bulldoggen-Boosts“ Hindernisse durchbrechen.

Einen eigenen „Astro Bot“ gefällig?

„Astro Bot“ ist ausschließlich für die PlayStation 5 erhältlich. Sony und das Entwicklerstudio Team Asobi haben bislang keine Pläne für eine Veröffentlichung des Titels auf anderen Plattformen. Es existieren demnach auch keine Hinweise darauf, dass es sich um eine zeitlich begrenzte Exklusivität handeln könnte.

Weitere Meldungen zu Astro Bot.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren