Gratis und ohne PS5: Bastelt euch euren Astro Bot selbst

„Astro Bot“ hat ein verdammt erfolgreiches Jahr hinter sich, was im Vorfeld wohl nur wenige erahnen konnten. Selbst die Entwickler zeigten sich schockiert, als der PS5-Plattformer auf den Game Awards 2024 zum Spiel des Jahres gewählt wurde.

Um sich für 2024 zu bedanken und gleichzeitig auch ein frohes neues Jahr zu wünschen, hat Sony sich nun ein kleines Dankeschön für die Fans einfallen lassen. So kann man sich ab sofort seinen eigenen „Astro Bot“ ins Regal stehen – ganz einfach selbst gebastelt aus Papier.

„Astro Bot“-Figur aus Papier selber basteln

In Aktion tritt der „Astro Bot“ aus Papier außerdem in einem passenden Video, welches von Sony auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde. In dem Stop-Motion-Werk sind zahlreiche faltbare Mini-Roboter zu sehen, die die Neujahrswünsche überbringen. Obendrein ist auch ein Papier-Affe aus dem PS1-Klassiker „Ape Escape“ zu sehen, der ebenfalls nachgebaut werden darf.

Um sich seine eigenen Papierfiguren basteln zu können, werden lediglich die entsprechenden Bastelvorlagen benötigt, die Sony in Form eines PDF-Dokuments bereitgestellt hat. Während ihr die „Astro Bot“-Vorlage an dieser Stelle zu finden ist, kann die Bastelanleitung für den Pipo-Affen hier heruntergeladen werden. Im Anschluss werden nur noch ein Drucker und eine Schere benötigt.

Ebenso hat Sony die Fans darum gebeten, ihre Bastel-Ergebnisse in den sozialen Medien zu präsentieren. Viele Spieler sind diesem Aufruf auch bereits nachgekommen. Besonders beliebt ist das Motiv des Papier-Roboters, der gemeinsam mit dem DualSense-Controller posiert. Zudem fanden auch einige selbst angefertigte Stop-Motion-Videos mit dem „Astro Bot“ aus Papier ihren Weg ins Netz.

Wie geht es 2025 für Astro Bot weiter?

Nachdem „Astro Bot“ 2024 ein ziemlich ereignisreiches Jahr hinter sich hat, stellt sich natürlich die Frage, wie es in den nächsten zwölf Monaten für den kleinen Roboter weitergehen wird. Zunächst einmal besteht die Chance, am 21. Januar 2025 weitere Awards abzuräumen: So ist „Astro Bot“ im Rahmen des New York Game Awards 2025 in gleich vier Kategorien nominiert. Darunter auch eine weitere Nominierung für das beste Spiel des Jahres.

Dabei gilt „Astro Bot“ schon jetzt als das Spiel mit den meisten Auszeichnungen im Jahr 2024. Inzwischen konnte der PS5-Plattformer nämlich schon 104 Awards abräumen. Ob es in diesem Jahr auch noch neue Inhalte für „Astro Bot“ auf der PS5 geben wird – möglicherweise in Form weiterer DLCs – bleibt abzuwarten. Schlecht stehen die Chancen angesichts des schieren Erfolgs vermutlich nicht.

Weitere Meldungen zu Astro Bot.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren