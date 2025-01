Exodus: Ex-BioWare-Entwickler haben sich von bekannter Sci-Fi-Marke inspirieren lassen

Auf den Game Awards 2023 kündigte das Studio Archetype das Science-Fiction-Rollenspiel „Exodus“ an. Bereits der erste Trailer weckte Erinnerungen an die erfolgreiche „Mass Effect“-Reihe. Nicht verwunderlich: Mit James Ohlen und Chad Robertson arbeiten gleich zwei ehemalige Mitarbeiter von BioWare in führender Position an „Exodus“. Allerdings orientieren sich die Macher nicht nur an „Mass Effect“, sondern sammelten auch durch eine weitere Sci-Fi-Marke Inspiration.

Travelers von den Jedi inspiriert

„Star Wars“ dürfte wohl zu den bekanntesten und auch erfolgreichsten Franchises der Welt gehören. Kein Wunder also, dass sich Archetype für „Exodus“ auch von George Lucas’ Science-Fantasy-Universum beeinflussen ließ. Wie die Entwickler in einem neuen Q&A-Video zu ihrem kommenden Rollenspiel verraten haben, waren es vor allem die Jedi, die Einfluss auf die Organisation The Travelers, denen sich die Spieler in „Exodus“ anschließen werden, genommen haben.

Ohlen verrät: „Du wirst Teil einer Organisation sein, die sich auf die Suche nach diesen Überresten macht, die du zurückbringen kannst, um deine Welt zu helfen und zu verändern.“ Die Travelers, so der Name der Organisation, werden laut Ohlen auch das „Kernstück“ der neuen „Exodus“-IP darstellen.

„Es gibt Elemente, die wir uns elitär und etwas geheimnisvoll wünschen“, fügte Robertson hinzu. „Man kann sich ein wenig von den Jedi inspirieren lassen, aber es gibt keinen Jedi-Rat im Spiel, der als übergeordnete Struktur fungiert. Sie sind etwas unabhängiger, etwas unabhängiger, aber sie arbeiten immer noch auf ein gemeinsames Ziel hin, die Rettung der Menschheit.“

Worum geht es in Exodus?

Die Geschichte von „Exodus“ spielt in einer fiktiven Zukunft, in der die Menschen die Erde verlassen mussten und nun in eine entfernte Galaxie vordringen, in der Hoffnung ein neues Zuhause zu finden. Allerdings steckt die fremde Umgebung voller Gefahren und Geheimnisse, sodass die Menschheit auf eine Vielzahl von Alien-Rassen treffen wird, die nicht alle freundlich gesinnt sein werden.

Dreh- und Angelpunkt der Story wird die Stadt Persepolis sein, von der aus die Spieler zu ihren Reisen in die Weiten des Alls aufbrechen werden. Wie die Entwickler verraten haben, soll sich die Stadt im Laufe des Spiels auch stark verändern, da auch der Faktor Zeit eine wichtige Rolle in „Exodus“ spielen wird. Schließlich vergeht die Zeit im Weltraum langsamer, als in Persepolis, sodass im Spiel Jahrzehnte oder sogar Jahrhundert vergehen können.

Wann „Exodus“ erscheinen soll, ist nicht bekannt. Einen Release-Termin oder angestrebten Zeitraum für die Veröffentlichung des vielversprechenden Sci-Fi-Rollenspiels hat Entwickler Archetype bislang noch nicht genannt.

