Exodus: Wie Mass Effect? Charaktere, Story & mehr im ersten Gameplay-Trailer

In dieser Woche versorgte Archetype Entertainment endlich mit dem ersten Gameplay-Trailer zum Science-Fiction-Abenteuer "Exodus". Wie der Trailer verdeutlicht, ließen sich die Entwickler zum Teil mehr als offensichtlich von der beliebten "Mass Effect"-Reihe inspirieren.

Im Rahmen der The Game Awards 2023 kündigten die Entwickler von Archetype Entertainment die laufenden Arbeiten am Science-Fiction-Rollenspiel „Exodus“ an.

Bei Archetype Entertainment handelt es sich um ein Entwicklerstudio, das im Jahr 2019 von BioWare-Veteranen gegründet wurde. Als Co-Entwickler von „Exodus“ fungiert das Studio Certain Affinity, das zuletzt an 343 Industries‘ „Halo Infinite“ mitwirkte. Kurz vor dem Jahreswechsel versorgte uns Archetype Entertainment endlich mit dem ersten Gameplay zu „Exodus“.

Wie der in dieser Woche veröffentlichte Gameplay-Trailer verdeutlicht, ließ sich das Team hinter dem Science-Fiction-Rollenspiel in diversen Bereichen recht offensichtlich von BioWares beliebter „Mass Effect“-Reihe inspirieren. Aber seht doch einfach selbst.

Eure Entscheidungen beeinflussen die Geschichte

Anfang des Jahres erschien ein Video, in dem Archetype Entertainment auf die Ziele einging, die die Entwickler bei der spielerischen Umsetzung von „Exodus“ verfolgen. Besonders großen Wert legt das Team demnach auf eine Geschichte, die ihr mit euren Entscheidungen aktiv beeinflussen könnt.

Laut den Autoren zieht jede eurer Entscheidungen glaubwürdige und nachvollziehbare Konsequenzen nach sich, die sowohl die Geschichte als auch das weitere Schicksal der Charaktere beeinflussen.

Um eine spannende und überraschende Geschichte erzählen zu können, verpflichtete Archetype Entertainment laut eigenen Angaben „einige der besten Sci-Fi-Autoren, die für ein narratives Erlebnis der nächsten Generation sorgen werden.“

Bei der Erzählung der Geschichte lässt sich das Team von diversen namhaften Vorbildern inspirieren. Darunter von „Interstellar“, „Dune“ oder der legendären „Star Wars“-Saga.

Der Kampf um die Zukunft der Menschheit

Die Geschichte von „Exodus“ entführt uns in eine weit entfernte Zukunft. Vor mehr als 40.000 Jahren musste die Menschheit von der sterbenden Erde fliehen. Nach einer langen Reise fand die Menschheit im Omega-Centauri-Cluster eine neue Heimat. Im Vergleich zu ihrer Zeit auf der Erde büßte die Menschheit jedoch ihre Dominanz ein und befindet sich im Omega-Centauri-Cluster am „unteren Ende der Nahrungskette“.

Wir übernehmen die Kontrolle über einen Traveler, die von den Entwicklern als letzte Hoffnung der Menschheit beschrieben werden. Traveler existieren außerhalb der Zeit und versuchen, die Technologien und Waffen ihrer Feinde zu bergen.

Eine Fähigkeit, die für die Menschen von existenzieller Bedeutung ist. In ihrer neuen Heimat sieht sich die Menschheit nämlich mit mächtigen und tödlichen Feinden wie den Mara Yama konfrontiert. Außerirdische Wesen, die von der Angst ihrer Gegner zehren und keinerlei Gnade kennen.

„Exodus“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

