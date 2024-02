Exodus: Erfahrene „Halo“-Entwickler zur Unterstützung hinzugeholt

Anfang Dezember hatte das zuständige Entwicklerstudio Archetype Entertainment ein neues Sci-fi-Action-Rollenspiel namens „Exodus“ angekündigt.

In „Exodus“ flieht die Menschheit von einer sterbenden Erde und findet in einer feindlich gesinnten Galaxie eine neue Heimat. Die Spieler werden in die Rolle eines Travelers schlüpfen, um als letzte Hoffnung der Menschheit außerirdische Technologien und Waffen zu stehlen. Allerdings wird die Zeitdilation ein entscheidendes Element darstellen.

Dementsprechend werden für den Traveler lediglich Tage vergehen, während auf der Heimatwelt Jahre oder gar Jahrzehnte durchs Land ziehen. Deshalb werden die Spieler in „Exodus“ mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen konfrontiert, sobald sie nach Hause zurückkehren. Schließlich können bereits Generationen vergangen sein.

Archetype sicher sich Partnerschaft mit viel Potential

Nun haben die Entwickler von Certain Affinity bekanntgegeben, dass sie als Co-Entwickler an „Exodus“ beteiligt sind. Bereits seit 2022 arbeitet man eng mit Archetype Entertainment und deren Creative Director sowie Mitgründer James Ohlen zusammen. Ohlen ist bekannt als Lead Designer hinter „Baldur’s Gate“, „Baldur’s Gate 2“ und „Star Wars: Knights of the Old Republic“.

„Dieses Spiel führt eine extrem innovative und weite Welt ein. Wir erschaffen ein neues Universum, das hoffentlich der Beginn eines jahrzehntelangen narrativen Abenteuers für Gamer ist. Ich kenne Max bereits seit einer langen Zeit und war begeistert mit Certain Affinity an einem Projekt zu arbeiten. Mit seiner Unterstützung und dem Beitritt seines herausragenden Teams freuen wir uns dieses neue AAA-Sci-fi-Universum zum Leben zu erwecken.“ James Ohlen, Creative Director, Archetype Entertainment in einer Pressemeldung

Im Weiteren spricht auch Chad Robertson, Archetypes Vizepräsident, ausführender Produzent und Mitgründer, über die Unterstützung. Die Erfahrung der beiden Teams soll sicherstellen, dass „Exodus“ selbst in dem heutigen überaus kompetiven Videospielmarkt in Bezug auf Qualität, Engagement und Spielerwert heraussticht. Man freut sich über die einzigartigen Möglichkeiten, die durch eine tiefergehende Partnerschaft entstehen.

Bei Certain Affinity arbeiten zahlreiche ehemalige Mitarbeiter von Bungie, die einst an der Entwicklung der „Halo“-Reihe beteiligt waren. In den vergangenen Jahren hat das Studio immer wieder unterstützende Arbeit geleistet, sodass man zuletzt mit 343 Industries „Halo Infinite“ erschaffen hatte. Dementsprechend liefert man für „Exodus“ entsprechende Erfahrung mit Shooter-Mechaniken sowie Sci-fi-Welten. Scheint auf den ersten Blick der perfekte Partner für Archetype Entertainment zu sein.

„Exodus“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X/ sowie den PC in Entwicklung. Allerdings haben die Entwickler bisher keinen Erscheinungstermin bekanntgegeben. Sobald etwaige Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: Gematsu

