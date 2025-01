Nintendo-Dominanz: Schon seit 20 Jahren hat Sony in Japan das Nachsehen

Auch 2024 dominierte Nintendo mit der Switch und seinen Spielen den japanischen Markt für Videospiele. Das zeigen nun die neuesten Software-Charts. Damit hat Sony mit seinen PlayStation-Konsolen in Japan bereits seit 20 Jahren in Folge das Nachsehen.

Der Markt für Videospiele liegt in Japan nach wie vor fest in Nintendos Hand, womit Sony nun schon das zwanzigste Jahr in Folge das Nachsehen hat. So konnte das japanische Traditionsunternehmen auch im vergangenen Jahr wieder die Software-Charts dominieren, wie die neuesten Verkaufszahlen jetzt zeigen. Lediglich zwei PS5-Spiele schafften 2024 den Sprung in die Top 15 der meistverkauften Spiele Japans.

Nintendo dominiert Sony in Japan

Den Beweis für Nintendos andauernde Dominanz auf dem japanischen Markt für Videospiele zeigen die am heutigen Montag veröffentlichten Zahlen der Famitsu (via VGC), die außerdem auch durch das Archiv der Game Data Library bestätigt wurden. Demnach setzen sich die Top 15 der meistverkauften Spiele in Japan aus 13 Titeln für die Nintendo Switch zusammen. Mit „Final Fantasy 7: Rebirth“ schafft es nur ein PS5-Spiel in die Top 10, während die PS5-Version des „Dragon Quest 3 HD-2D-Remake“ gerade noch den vierzehnten Platz ergattern konnte.

Damit werden die jährlichen Spiele-Verkaufscharts in Japan bereits seit 20 Jahren fast ausnahmslos von Nintendo-Titeln gefüllt. Das letzte Mal, als Sony sich in den Charts behaupten konnte, war im Jahr 2004. Damals waren acht der zehn meistverkauften Spiele PlayStation-2-Titel, doch in den darauffolgenden Jahren gab es an Nintendo kein Vorbeikommen mehr.

Top 15 der meistverkauften Spiele in Japan 2024:

Super Mario Party Jamboree! (Switch) – 954,261 Dragon Quest 3 HD-2D-Remake (Switch) – 930,505 Mario Kart 8 Deluxe (Switch) – 536,019 Super Mario Bros. Wonder (Switch) – 419,854 Momotaro Dentetsu World (Switch) – 411,406 Animal Crossing: New Horizons (Switch) – 377,781 The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) – 372,903 Minecraft (Switch) – 368,364 Jikkyo Powerrful Pro Baseball 2024-2025 (Switch) – 341,908 Final Fantasy 7 Rebirth (PS5) – 339,168 Super Smash Bros. Ultimate (Switch) – 283,744 Nintendo Switch Sports (Switch) – 267,937 Pokémon Karmesin/Purpur (Switch) – 244,663 Dragon Quest 3 HD-2D-Remake (PS5) – 230,581 Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (Switch) – 222,524

Nintendo führt auch die Hardware-Verkäufe an

Doch Nintendo dominiert nicht nur die physischen Spiele-Verkaufscharts in Japan, sondern ebenfalls die Hardware-Verkäufe. So war die Switch auch 2024 die meistverkaufte Konsole des Jahres. Die PlayStation 5 konnte sich in nur drei Wochen des gesamten Jahres besser verkaufen als Nintendos Hybrid-System. Mehr als drei Millionen Mal wurde die Switch 2024 in Japan abgesetzt, während die PS5 auf knapp 1,4 Millionen verkaufte Exemplare kommt.

Welche Videospiele 2024 bei uns in Deutschland am erfolgreichsten waren, könnt ihr hier nachlesen:

Damit führt Nintendo dank der Switch, dem DS und dem 3DS auch seit zwei Jahrzehnten die Hardware-Verkäufe in Japan an – abgesehen von einem einzigen Jahr, indem Sony mit der PSP die meisten Verkäufe erzielen konnte. Die verhältnismäßig schlechten PS5-Verkaufszahlen im letzten Jahr könnten aber auch auf die Preiserhöhung von 20 Prozent zurückzuführen sein. Die Nintendo Switch ist mit mehr als 35 Millionen verkauften Exemplare mittlerweile die erfolgreichste Konsole in Japan.

