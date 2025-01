PlayStation Studios: First-Party-Spiele könnten künftig auf Decima Engine von Guerrilla Games setzen

PS5-Spiele der Sony-eigenen First-Party-Studios könnten in Zukunft wohl verstärkt auf die Decima Engine von „Horizon“-Entwickler Guerrilla Games setzen. Einen entsprechenden Hinweis lieferte nun zumindest die Senior Producerin Astrid Huntjens in ihrem LinkedIn-Profil.

Dass die Decima Engine von Entwickler Guerrilla Games für eine beeindruckende Grafik sorgen kann, wissen PS5-Spieler nicht erst seit „Horizon Zero Dawn“ oder „Horizon Forbidden West“. Auch Hideo Kojima entschied sich für „Death Stranding“ und dessen kommenden Nachfolger auf das leistungsfähige Grafikgerüst des niederländischen Studios zurückzugreifen.

Wie es nun scheint, könnten in Zukunft noch weitere First-Party-Spiele für die PS5, die von Sonys hauseigenen Studios entwickelt werden, auf die Decima Engine setzen. Das lässt zumindest ein entsprechender Hinweis von Guerilla Games Senior Producerin Astrid Huntjens vermuten.

Mehr PS5-Spiele mit Decima Engine?

Huntjens ist seit April 2024 bei Guerrilla Games als Senior Producerin beschäftigt. In ihren Tätigkeitsbereich fällt vor allem die Verwaltung der Kommunikation und Beziehungen mit anderen PlayStation-Studios, die ebenfalls die Decima Engine nutzen oder aber Interesse an dem Grafikgerüst zeigen. Der entsprechende Hinweis lässt sich in Huntjens LinkedIn-Profil finden.

Demnach könnten künftig wohl weitere PS5-Spiele auf Basis der Decima Engine erscheinen. Dazu könnte womöglich auch der nächste Titel der „Days Gone“-Entwickler Bend Studio zählen. Dass die Macher für ihr neues Projekt die hauseigene Engine von Guerrilla Games nutzen, verriet bereits ein Blick auf das LinkedIn-Profil des ehemaligen Senior Game Designers Mathew Seymour, der bis November 2024 für Bend tätig war.

Neues Spiel der Days-Gone-Entwickler nutzt die Decima Engine

Woran Sonys Bend Studio aktuell arbeitet, ist offiziell noch nicht bekannt. Jüngsten Gerüchten zufolge könnte es sich um eine völlig neue IP mit einem Militär-Setting handeln, während auch über einen Live-Service-Multiplayer spekuliert wurde. Außerdem soll das Spiel erneut eine offene Spielwelt und Gesichtsanimationen in „Kinoqualität“ bieten. Wie das LinkedIn-Profil von Bends Lead Animator Alexander Manresa verrät, nutze das Studio die Motion-Matching-Technologie, die bereits in „The Last of Us Part 1“, „The Last of Us Part 2“ und in Valves „Half-Life: Alyx“ zum Einsatz kam.

Wann das neue Spiel der Bend Studios offiziell angekündigt wird, steht bislang noch nicht fest. So oder so: Dank der Decima Engine wird das nächste Spiel der Entwickler wohl eine ausgezeichnete Grafik bieten. Und in Zukunft könnten das möglicherweise noch weitere PS5-Spiele, die die Decima Engine nutzen werden. Ohnehin gaben Sony und Guerrilla Games bereits 2023 bekannt, dass man für das eigene Grafikgerüst große Pläne verfolge.

