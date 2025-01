Castlevania Nocturne Staffel 2: Bildgewaltiger Trailer stimmt auf baldigen Netflix-Release ein

Nachdem auf Netflix ganze vier Staffeln der „Castlevania“-Animationsserie zu sehen waren, führte der Streaming-Anbieter die Dark-Fantasy-Serie, die auf der gleichnamigen Videospiel-Reihe von Konami basiert, im vergangenem Jahr mit „Castlevania: Nocturne“ fort. Nun steht der Start der zweiten Staffel kurz bevor und passend dazu hat Netflix einen brandneuen und stimmungsvollen Trailer zu „Castlevania: Nocturne“ veröffentlicht.

Richter Belmont schwingt erneut die Peitsche

Während in „Castlevania“ noch Trevor Belmont im Mittelpunkt der Handlung stand, übernahm in „Castlevania: Nocturne“ sein Nachfahre Richter die Rolle des Protagonisten. Und so darf der Monsterjäger auch in der zweiten Staffel wieder seine Peitsche schwingen und bedrohlichen Vampiren und anderen Kreaturen den Gar ausmachen. Einen guten Eindruck des Geschehens vermittelt auch der neue Trailer zur zweiten Staffel von „Castlevania: Nocturne“.

Die Handlung der neuen Episoden von „Castlevania: Nocturne“ setzt direkt nach den Ereignissen der ersten Staffel an und so kämpfen Richter Belmont und seine Gefährten auch weiterhin gegen den scheinbar unbesiegbaren Vampir-Messias Erzsebet Bathory an. Die Fürstin der Dunkelheit greift nach der Macht der Göttin Sekhmet, doch glücklicherweise kann Richter auf eine ganz besondere Unterstützung zählen: die durch Draculas Sohn Alucard.

Wie steht es um die Castlevania-Videospiele?

Auch die zweite Staffel von „Castlevania: Nocturne“ wird wieder eindrucksvolle Animationen bieten, für die sich ein weiteres Mal das Studio Powerhouse Animation („Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“) verantwortlich zeichnet. Regie führten Adam Deats und Sam Deats, die auch schon an der ersten „Castlevania“-Serie von Netflix mitwirkten. Als Showrunner fungierten Clive Bradley („The Vice“) und Kevin Kolde („Samurai Jack“).

Während die Animationsserie von „Castlevania“ auf Netflix begeistern konnte, ist es um die Videospiel-Reihe zuletzt ziemlich still geworden. Der letzte Teil liegt mit „Castlevania: Lords of Shadow 2“ bereits über zehn Jahre zurück. 2024 wurde lediglich die „Castlevania Dominus Collection“ veröffentlicht, die insgesamt drei Ableger für den Nintendo DS enthalten.

Konami weiß jedoch, dass sich die Fans neue „Castlevania“-Spiele wünschen. Zuletzt tauchten auch immer wieder Gerüchte auf, die sich um ein Comeback des klassischen Franchise drehten.

