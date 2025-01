Dynasty Warriors 10: Nachfolger befand sich in Arbeit – Doch warum wurde der Titel eingestellt?

Mit „Dynasty Warriors: Origins“ erscheint in dieser Woche der neueste Ableger der langlebigen Serie, der in einigen Bereichen spielerisch neue Wege gehen wird.

In einem Interview mit 4Gamer verriet Programmierer Masamichi Oba, dass es sich bei „Origins“ nicht um das einzige „Dynasty Warriors“-Abenteuer handelte, an dem Koei Tecmo beziehungsweise die Entwickler von Omega Force in den letzten Jahren arbeiteten. Auch ein klassischer Nachfolger in Form von „Dynasty Warriors 10“ befand sich zwischenzeitlich in Entwicklung.

Allerdings entschied sich Koei Tecmo dazu, das Projekt einzustellen. Doch welche Gründe führten zu diesem Schritt?

Das sollte Dynasty Warriors 10 spielerisch bieten

Laut Oba sollte es sich bei „Dynasty Warriors 10“ in gewisser Weise um eine Erweiterung der Richtung handeln, die die Entwickler bei „Dynasty Warriors 7“ spielerisch einschlugen. Gleichzeitig plante das Team eine Vielzahl an spielbaren Charakteren, die auch auf lange Sicht für Abwechslung gesorgt hätten.

Nach ein paar Monaten entschloss sich Koei Tecmo allerdings dazu, „Dynasty Warriors 10“ einzustellen. Zugunsten von „Dynasty Warriors: Origins“, wie Oba bestätigte.

Weiter führte der Programmierer aus, dass nicht der komplette Fortschritt von „Dynasty Warriors 10“ verworfen wurde. Stattdessen griffen die Entwickler diverse Elemente auf, die in leicht abgewandelter Form den Weg in „Dynasty Warriors: Origins“ fanden. Darunter die neu gestaltete Weltkarte.

Weitere Features, die ursprünglich für den zehnten Hauptableger geplant waren und nun in „Origins“ zum Einsatz kommen, sind die „Erforschung der Geschichte auf einer tieferen Ebene“ sowie eine Unterstützung für Neulinge und Spieler, die mit der Geschichte der drei Königreiche nicht vertraut sind.

Wie schlägt sich Origins in den Reviews?

Passend zum nahenden Release erreichten uns in dieser Woche die internationalen Reviews zu „Dynasty Warriors: Origins“. Nach knapp 50 Reviews auf Metacritic bringt es „Origins“ auf eine durchschnittliche Wertung von 80 Punkten und entwickelte sich somit zum besten Serienableger der letzten Jahre.

In unserer Zusammenfassung der Reviews liefern wir euch weitere Details zu den spielerischen Stärken und Schwächen des Action-Titels. „Dynasty Warriors: Origins“ erscheint am 17. Januar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Die alten Konsolen gehen laut den Entwicklern leer aus, da es schlichtweg nicht möglich sei, die Massenschlachten mit ihren tausenden Kriegern auf der betagten Hardware der PS4 und der Xbox One zu realisieren.

