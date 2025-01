Xbox Series X/S: Neuer Teil einer „legendären japanischen IP“ geplant – Bericht

In der nächsten Woche lädt Microsoft zur nächsten Ausgabe der Developer Direct, um einen Blick auf kommende Titel für die Xbox Series X/S zu gewähren. Dabei versprach das Unternehmen auch eine Überraschung, bei der es sich neuesten Berichten zufolge um eine „legendäre japanische IP“ handeln soll.

In der vergangenen Woche kündigte der Xbox-Hersteller Microsoft eine neue Ausgabe der Developer Direct an, die am 23. Januar 2025 um 19 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt werden wird und einen Ausblick auf kommende Titel für die Xbox Series X/S zu ermöglichen.

Aufgrund der neu ausgerichteten Multiplattform-Strategie von Microsoft dürfte das Event aber auch für PS5-Besitzer interessant werden. Außerdem versprach das Unternehmen eine Überraschung, zu der nun neue Informationen vorliegen.

Überraschungstitel soll eine legendäre japanische IP sein

Als Microsoft die kommende Developer Direct ankündigte, hieß es von offizieller Seite aus, dass sich Zuschauer auch über eine Überraschung freuen und „das brandneue Spiel eines anderes Studios“ könnten. Weitere Details verriet der Xbox-Hersteller nicht. Doch wie sich einem aktuellen Bericht von Windows Central jetzt entnehmen lässt, soll es sich dabei um eine „legendäre japanische IP“ handeln.

Windows Centrals „Quellen zufolge handelt es sich um einen Neuzugang einer legendären japanischen IP mit jahrzehntelanger Geschichte, der viele Fans glücklich machen dürfte.“ Welches Franchise gemeint sein könnte, darf aber nur spekuliert werden.

Allerdings fügte der Bericht hinzu: „Tatsächlich hat Microsoft in der Region in letzter Zeit starke Unterstützung von Studios wie Square Enix für Final Fantasy, HoYoverse für Genshin Impact und Sega / Atlus für Persona gewonnen, und wir vermuten, dass dieses neue Spiel diesen Trend weiter vorantreiben wird.“

Was wird auf der Developer Direct gezeigt?

In den letzten Tagen wurde zunächst darüber spekuliert, ob es sich bei der versprochenen Ankündigung womöglich um das Remake von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ handeln könnte, zu dem in den letzten Tagen immer mehr Gerüchte aufgetaucht sind. Doch der Bericht von Windows Central macht diesen Vermutungen nun einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen könnten sich nun Fans japanischer Spiele freuen.

Neben der Überraschung wird Microsoft aber noch weitere Titel präsentieren, darunter auch das Third-Person-Action-Adventure „South of Midnight“ von Entwickler Compulsion Games. Ebenfalls mit dabei sein wird das Rollenspiel „Clair Obscur: Expedition 33“, welches vor allem durch seine farbenprächtige Fantasywelt besticht. Außerdem dürfen sich Shooter-Fans über einen Auftritt von „Doom: The Dark Ages“ freuen. Im Anschluss an die Developer Direct werdet ihr natürlich alle Neuigkeiten hier bei uns auf PLAY3.DE finden.

