Spider-Man 2: Superheld kehrt zurück, aber in einem anderen Spiel

Der Spinnenmann aus Insomniacs „Marvel’s Spider-Man“-Reihe kehrt zurück, dieses Mal aber nur für einen Gastauftritt in einem anderen Spiel. So wird in Kürze der bekannte Advanced Suit 2.0 von Spider-Man als Skin in „Marvel Rivals“ verfügbar sein.

„Marvel’s Spider-Man“ von Entwickler Insomniac Games kehrt zurück, allerdings in einer etwas anderen Form. So wird es natürlich (vorerst) kein neues Spiel für die PS5 sein, in dem der Superhelden zu sehen sein wird. Stattdessen bekommt der Spinnenmann einen Gastauftritt in einem anderen Spiel spendiert und bringt seinen ikonischen Advanced Suit 2.0 gleich mit.

Crossover zwischen Marvel Rivals und Marvel’s Spider-Man 2

So hat Sony über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben, dass es ein Crossover zwischen dem aktuell so erfolgreichen „Marvel Rivals“ und „Marvel’s Spider-Man 2“ geben wird. Dadurch findet der aus den PlayStation-Spielen bekannte Advanced Suit 2.0, der sich vor allem durch sein weißes Spinnensymbol von den anderen Spider-Man-Outfits unterscheidet, seinen Weg in den kostenlosen Helden-Shooter.

Ab dem 30. Januar 2025 wird der Advanced Suit 2.0 für Spidey im In-Game-Shop von „Marvel Rivals“ erhältlich sein – pünktlich zum Release der PC-Version von „Marvel’s Spider-Man 2“, der am selben Tag stattfinden wird. Neben dem Anzug wird Spider-Man in „Marvel Rivals“ auch die passende Stimme von Synchronsprecher Yuri Lowenthal bieten, der den Superhelden bereits in allen drei „Marvel’s Spider-Man“-Spielen von Insomniac Games verkörperte.

"Don't mess with the Amazing Spider-Man!"



The Advanced Suit 2.0 from Marvel's Spider-Man 2 comes to Marvel Rivals. Unlock this costume in-store on January 30, the same day Marvel's Spider-Man 2 comes to PC 🕷️ pic.twitter.com/mNAHGmpKZj — PlayStation (@PlayStation) January 15, 2025

Marvel Rivals Season 1 in vollem Gange

Der Advanced Suit 2.0 aus „Marvel’s Spider-Man“ ist nur eine der wenigen neuen Inhalte, die aktuell in „Marvel Rivals“ zu finden sind. So startete erst kürzlich die erste Season des Free2Play-Shooters, die zahlreiche Neuerungen mit sich brachte. So steht die Saison mit dem Titel „Eternal Night Falls“ aktuell im Zeichen der Fantastischen Vier, während es zusätzlich auch neue Maps und Spielmodi gibt.

Außerdem wird „Marvel Rivals“ auch in Zukunft um weitere Helden erweitert werden. So deutete ein Leak bereits die mögliche Ankunft des Anführers der X-Men an. Doch für Entwickler NetEase Games ist der Free2Play-Shooter auch ein lohnendes Geschäft. Nachdem die Spielerzahlen bereits kurz nach dem Release Anfang Dezember 2024 explodiert waren, zeigte auch der erzielte Umsatz im ersten Monat, welch enormes Potenzial Live-Service-Spiele bieten können.

Weitere Meldungen zu Marvel Rivals, Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren