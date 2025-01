Tomb Raider The Angel of Darkness: Neuerungen der Remaster-Version vorgestellt

Tomb Raider The Angel of Darkness:

Crystal Dynamics hat einen Einblick in die Features der Remaster-Fassung von „Tomb Raider: The Angel of Darkness“ gegeben. Enthalten sind unter anderem eine optionale moderne Steuerung, restaurierte Fähigkeiten und neue Level.

Im Remaster von „Tomb Raider: The Angel of Darkness“, das im Rahmen der Trilogie „Tomb Raider 4-6 Remastered“ erscheinen soll, wird Lara Croft erneut des Mordes an ihrem Mentor Werner Von Croy beschuldigt. Ebenso taucht die taffe Archäologin dort als Gejagte in die Schattenwelt geheimer Gesellschaften ein. Doch die überarbeitete Fassung belässt längst nicht alles beim Alten.

Dies wissen wir aus einem kürzlich von Crystal Dynamics veröffentlichten Einblick, der die wichtigsten Verbesserungen von „Tomb Raider: The Angel of Darkness Remastered“ beleuchtet. Dazu zählen eine optionale moderne Steuerung, erweiterte Fähigkeiten für den Co-Helden Kurtis sowie einzelne Story-Ergänzungen. Was sich die Macher konkret vorgenommen haben, erfahrt ihr im Folgenden.

Diese neuen Features bietet Angel of Darkness Remastered

Im Bereich der Steuerung und des Gameplays nimmt die verbesserte Version Rücksicht auf Veteranen. Das heißt, Spieler können zwischen der klassischen Tank-Steuerung und modernen Kontrollen wählen, wobei für letztere Methode ein Gamepad empfohlen wird.

Weiterhin hat Crystal Dynamics die Steuerung der Kamera optimiert: So ist nun eine freie 360-Grad-Drehung möglich, zudem springt Lara in Richtung der Kamera, ohne dass vorher ihre Blickrichtung angepasst werden muss. Komplett neu ist, dass die Heldin in der Luft feuern kann, Mehrfachsprünge ausführt und, im Stealth-Modus, Schüsse aus der Deckung abgibt.

Für Laras Mitstreiter Kurtis Trent sind zusätzliche Fähigkeiten vorgesehen, wobei viele davon wiederhergestellt wurden:

Der Chirugai, eine psychokinetisch gesteuerte Klinge, ist nun vollständig spielbar.

Ein Psychischer Schild leistet Hilfe in Bosskämpfen.

Kurtis kann sprinten und wie Lara aus der Deckung schießen.

Im Gegensatz zu seiner Kollegin bedient Kurtis einen etwas behäbigeren Spielstil, denn er bewegt sich schwerfälliger und nutzt als Ausgleich psychische Fähigkeiten. Lara ist natürlich ein sehr agiler Charakter.

Restaurierte Level und Funktionen

Die Parisian Back Streets Training Area ist ein versteckter Trainingsbereich, der im Originalspiel nur mit Tricks zugänglich war. Im Remaster ist er hingegen vollständig integriert. Spieler können optional diesen Weg nutzen, um das Commando-Crawl-Training zu absolvieren.

In Rennes’ Pfandleihe kann Miss Croft Waffen und Zubehör wie Schalldämpfer oder Laservisiere kaufen. Außerdem ist in „Tomb Raider: The Angel of Darkness Remastered“ die Eurosuche im Pariser Ghetto relevant, da Geld hier nützlicher ist als im Original. So bietet auch der Willowtree Herbalist nun Heilgegenstände wie Erste-Hilfe-Kits und Gegengifte zum Kauf an.

Ein Blick ins Inventar von „Tomb Raider: The Angel of Darkness Remastered“.

Zusätzlich sind einige kleinere Neuerungen im Remaster enthalten:

Story- und Inventar-Erweiterungen

Unbenutzte Voice-Lines und Notizen: Zusätzliche Sprachausgaben und Hinweise erweitern den Kontext wie auch die Story.

Von Croys Notizbuch: Öffnet sich automatisch zu Beginn, enthält Rätselhinweise und wird im Verlauf des Spiels ergänzt.

Wiederhergestellte Items: Von Croys Gehstock birgt ein Geheimnis, das sich nur im Inventar lüften lässt.

Sonstige Neuerungen

Von Croys Apartment: Ein vollständig restauriertes Level, das neue Einblicke gewährt.

Verbesserte Performance: Das Spielgefühl mit Lara fühlt sich dank der modernisierten Steuerung und Mechaniken intuitiver an.

Hier seht ihr bewegte Bilder aus der kommenden „Tomb Raider 4-6“-Remaster-Trilogie:

„Tomb Raider 4-6 Remastered“ soll am am 14. Februar 2025 veröffentlicht werden. Das Spiel wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One sowie PC (Steam, Epic Games Store und GOG) verfügbar sein. Vorbesteller erhalten bis zum Launch einen Rabatt von 10 Prozent.

