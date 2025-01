Tomb Raider 4-6 Remastered: Lara legt sich mit den Bossen an – Trailer zur PS5-Neuauflage

Im vergangenen Oktober kündigte Aspyr Media „Tomb Raider 4-6 Remastered“ offiziell für die Konsolen und den PC an. Genau wie in der ersten Sammlung dieser Art warten auch dieses Mal drei klassische Abenteuer von Lara Croft, die technisch wie spielerisch überarbeitet wurden.

Enthalten sind Remaster zu „Tomb Raider: The Last Revelation“, „Tomb Raider: Chronicles“ und „Tomb Raider: The Angel of Darkness“. Zur Einstimmung auf den Release der Spielesammlung im nächsten Monat stellte Aspyr Media einen weiteren Trailer zur Ansicht bereit, der Lara in Aktion zeigt.

Dieses Mal stellt sich die wehrhafte Archäologin diversen Bossen.

Diese Neuerungen warten in der Remaster-Sammlung

Im Interview mit Gamingbolt gingen die Entwickler von Aspyr Media kürzlich noch einmal auf die spielerischen Neuerungen von „Tomb Raider 4-6 Remastered“ ein. Hier orientierte sich das Team an den Verbesserungen, die es bereits in „Tomb Raider 1-3 Remastered“ geboten hat.

Allen voran eine modernere Steuerung, die sich auch an Neulinge richten soll. Puristen, die die Klassiker gerne in der ursprünglichen Erfahrung erleben möchten, können natürlich auch weiterhin auf die alte Steuerung setzen.

Ebenfalls aus den ersten Remastern bekannt sind die Lebensbalken für die Bosse, die euch verdeutlichen, über wie viel Energie die Bosse noch verfügen. Genau wie bei der Steuerung könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr Gebrauch von dieser Funktion macht oder die Lebensbalken der Bosse einfach deaktiviert.

Zu den weiteren Features gehört der Foto-Modus. Was dieser zu bieten hat, verraten wir euch hier.

Aspyr Media möchte die ursprünglichen Stile bewahren

Im Rahmen von „Tomb Raider 4-6 Remastered“ werden die enthaltenen Klassiker natürlich grafisch aufgepeppt. Wie Aspyr Media versprach, soll der ursprüngliche Stil der Titel trotz grafischer Verbesserungen beibehalten werden.

„Jede visuelle Verbesserung – seien es verbesserte Texturen, verfeinerte Beleuchtung oder aktualisierte Charaktermodelle – soll die immersive Atmosphäre verstärken, die Core Design ursprünglich vorgesehen hatte“, führen die Entwickler aus.

„Tomb Raider 4-6 Remastered“ erscheint am 14. Februar 2025 für die PS5, die PS4, den PC, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch. Auf der PS5 und der Xbox Series X/S werden die enthaltenen Klassiker in 4K und 60FPS dargestellt. Auf der Xbox Series S sind es 1440p und 30 FPS.

Die PS5 Pro wird Aspyr Media ebenfalls unterstützen. Details zu möglichen Verbesserungen auf Sonys neuer Konsole nannte das Team aber noch nicht.

Weitere Meldungen zu Tomb Raider 4-6 Remastered.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren