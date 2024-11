Die nächste Remastered-Sammlung der “Tomb Raider”-Reihe verspricht, die klassischen Abenteuer von Lara Croft in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Mit überarbeiteter Grafik und optimierter Steuerung werden die Titel “Tomb Raider: The Last Revelation”, “Tomb Raider: Chronicles” und “Tomb Raider: The Angel of Darkness” für moderne Plattformen angepasst.

Ein Teil der Neuauflage ist der Fotomodus, zu dem der Entwickler von Aspyr ein paar Informationen und Bilder veröffentlicht hat.

Mit Posen, Outfits und Gesichtsausdrücken

Der Fotomodus von „Tomb Raider 4-6 Remastered“ erlaubt es Spielern, ikonische Momente festzuhalten. Er wurde laut Entwickler mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die eine detaillierte Anpassung ermöglichen.

Spieler können Kamerawinkel, Tiefenschärfe und Zoom individuell einstellen, um die favorisierte Komposition zu erstellen. Neue Posen und Outfits erweitern die Möglichkeiten, Laras Abenteuer in Szene zu setzen, während dynamische Gesichtsausdrücke ihre Emotionen lebendig wirken lassen sollen.

Der Fotomodus ist nahtlos in „Tomb Raider 4-6 Remastered“ integriert und kann jederzeit durch das gleichzeitige Drücken beider Sticks des DualSense-Controllers aktiviert werden. Nach der Aufnahme sind Spieler in der Lage, ihre Bilder direkt über die Konsole zu teilen.

Nachfolgend ein paar Eindrücke aus dem Fotomodus von „Tomb Raider 4-6 Remastered“:

Mit dem Fotomodus von „Tomb Raider 4-6 Remastered“ können Spieler allerlei Situationen im Spiel festhalten und teilen.

Weitere Beschreibungen und Bilder zum Fotomodus hält Aspyr auf dem offiziellen PlayStation-Blog bereit.

Mehr Neuerungen der Remastered-Sammlung

„Tomb Raider 4-6 Remastered“ bietet neben dem Fotomodus zahlreiche Verbesserungen. Spieler können zwischen der neuen und der originalen Grafik hin- und herschalten, um die Unterschiede zu erleben. Eine modernisierte Steuerung erleichtert den Einstieg, während die klassischen Panzersteuerungen weiterhin verfügbar bleiben.

Zusätzlich locken mehr als 150 Trophäen und neue sammelbare Erfolge sowie Kunstabzeichen, die Laras Vermächtnis würdigen. Mehr Details und einen Trailer zu „Tomb Raider 4-6 Remastered“ hält die nachfolgend verlinkte Meldung bereit:

“Tomb Raider 4-6 Remastered” erscheint am 14. Februar 2025 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Die Sammlung wird für 29,99 Euro verkauft. Vorbestellungen sind bereits im PlayStation Store möglich.

