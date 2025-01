Tomb Raider 4-6 Remastered: Grafische Verbesserungen & neue Features – Aspyr nennt Details

In einem Interview sprachen die Entwickler von Aspyr Media über die Arbeiten an "Tomb Raider 4-6 Remastered". Zu den behandelten Themen gehörten neben der überarbeiteten Grafik neue Features, mit denen die Klassiker in der Spielesammlung aufwarten.

Im vergangenen Oktober bestätigten die Entwickler von Aspyr Media die immer wieder aufkommenden Gerüchte und kündigten „Tomb Raider 4-6 Remastered“ offiziell für den PC und die Konsolen an.

Enthalten sind die technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflagen der drei Klassiker „Tomb Raider: The Last Revelation“, „Tomb Raider: Chronicles“ und „Tomb Raider: The Angel of Darkness“. Im Interview mit Gamingbolt sprachen die Macher von Aspyr Media über die Ziele, die sie mit den Remastern verfolgen.

Neben einer grafischen Generalüberholung dürfen sich die Spieler auf Quality-of-Life-Verbesserungen und neue Features freuen, mit denen das Studio für eine bessere Spielerfahrung sorgen möchte. Bereits im letzten Jahr bestätigt wurde die Möglichkeit, zwischen der neuen und der alten Grafik hin und her zu schalten. Dabei bleibt es allerdings nicht.

Gesundheitsbalken und eine moderne Steuerung

Eine weitere Neuerung, die die enthaltenen Klassiker spendiert bekommen, kennen Spieler von „Tomb Raider 1-3 Remastered“ bereits: Die Gesundheitsbalken für die Bosse. Solltet ihr keine Lust auf dieses Feature haben und die Bosskämpfe lieber wie in den Originalen bestreiten wollen, könnt ihr die Gesundheitsbalken natürlich auch deaktivieren.

Selbiges gilt für die neue und moderne Steuerung, mit der Aspyr Media das Ziel verfolgt, die „Tomb Raider“-Klassiker auch neuen Spielern zugänglich zu machen. Puristen können die Titel zudem mit der damaligen Steuerung spielen.

Ein weiteres Feature, das die Entwickler hervorhoben, ist das „Times Exclusive“-Level aus „The Last Revelation“. Hierzu führt das Team aus: „Abschließend haben wir das seltene Times Exclusive-Level aus The Last Revelation zum allerersten Mal für alle Spieler verfügbar gemacht, sodass jeder die Möglichkeit hat, dieses einzigartige Kapitel in der Geschichte von Tomb Raider zu erleben.“

Mit den Worten „Es gibt noch viel mehr, worauf man sich freuen kann. Aber wir werden hier nicht alles verraten.“ stimmen die Entwickler auf weitere Überraschungen ein.

Welche Auflösungen und Framerates peilt Aspyr Media an?

Die überarbeitete Grafik der drei Klassiker wurde im Interview mit Gamingbolt natürlich ebenfalls angesprochen. Laut Aspyr Media dürfen sich Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X auf eine Darstellung in 4K und 60FPS einstellen. Auf der Xbox Series S peilt das Team 1440p und 30 FPS an.

Zu möglichen Verbesserungen oder exklusiven technischen Features, die auf der PS5 Pro warten könnten, äußerte sich das Studio noch nicht.

„Es geht darum, die ursprüngliche künstlerische Ausrichtung zu respektieren und gleichzeitig moderne Technologien zu nutzen, um das Erlebnis zu verbessern. Jede visuelle Verbesserung – seien es verbesserte Texturen, verfeinerte Beleuchtung oder aktualisierte Charaktermodelle – soll die immersive Atmosphäre verstärken, die Core Design ursprünglich vorgesehen hatte“, heißt es zu den grafischen Verbesserungen weiter.

„Umgebungen wie die Große Pyramide in The Last Revelation haben jetzt bessere Texturen und Beleuchtung, die ihr Mysterium und ihre Größe hervorheben, während der ikonische, unheilvolle Ton erhalten bleibt.“

„Tomb Raider 4-6 Remastered“ erscheint am 14. Februar 2025.

