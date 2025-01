Ace Combat 7: Voller Erfolg? Meilenstein gefallen und dicker Rabatt

Seit der Veröffentlichung im Jahr 2019 hat sich „Ace Combat 7: Skies Unknown“ als Erfolgstitel etabliert. Die Verkaufszahlen steigen weiterhin. Und mit der Switch-Version konnte das Spiel neue Spielergruppen erschließen.

Laut einem aktuellen Verkaufsupdate von Bandai Namco Entertainment wurden weltweit über sechs Millionen Exemplare von „Ace Combat 7: Skies Unknown“ verkauft. Diese Zahl umfasst auch die Nintendo Switch-Version, die im Juli 2023 erschienen ist. Vor dem Switch-Release fand das Spiel über fünf Millionen Kunden – 2020 waren es zwei Millionen verkaufte Exemplare.

Die Gesamtverkäufe der „Ace Combat“-Reihe belaufen sich mittlerweile auf über 20 Millionen Exemplare.

Aktuelle Deals für Ace Combat 7

Für Neueinsteiger in die Reihe gibt es derzeit attraktive PSN-Angebote. Die Maverick Edition, inspiriert durch den Film „Top Gun: Maverick“, ist aktuell im Sale. Gleiches gilt für die Standardversion. Bei zwei Editionen ist Beeilung angesagt, denn die reduzierten Preise sind nur noch bis in die kommende Nacht hinein gültig.

Editionen von Ace Combat 7 in der Übersicht:

Standard Edition – 9,79 Euro (86 % Rabatt) bis 18. Januar 2025 um 00:59 Uhr

Maverick Edition – 15,29 Euro (82 % Rabatt) bis zum 30. Januar 2025 um 00:59 Uhr

Maverick Ultimate Edition – 19,79 Euro (82 % Rabatt) bis 18. Januar 2025 um 00:59 Uhr



Die Maverick Edition enthält neben dem Hauptspiel ein zusätzliches Flugzeugpaket, darunter die F-14A Tomcat und weitere Maschinen aus „Top Gun: Maverick“. Zudem sind 13 Embleme, 38 Skins, 12 Spitznamen und zwei zusätzliche Musiktitel für den Mehrspielermodus enthalten. In der Ultimate Edition ist zusätzlich der Season Pass enthalten.

“Ace Combat 7: Skies Unknown” wurde ursprünglich am 18. Januar 2019 für PS4 und Xbox One veröffentlicht, gefolgt vom PC über Steam am 1. Februar 2019 und der Switch am 11. Juli 2024.

Der Titel bietet Spielern ein Flugerlebnis mit Wettereffekten, detailreichen Flugzeugen und actionreichen Luftkämpfen. Die Serie ist für ihre Mischung aus authentischen und futuristischen Flugzeugen bekannt.

Neues Entwicklerteam arbeitet an Ace Combat 8

Wie geht es mit der Reihe weiter? Bereits 2021 gab es Hinweise auf einen Nachfolger zu „Ace Combat 7: Skies Unknown“. Zwischenzeitlich wurde offiziell bestätigt, dass die Arbeiten an „Ace Combat 8“ von einem neuen Entwicklerteam übernommen wurden.

Das Studio trägt den Namen Bandai Namco Aces und setzt sich aus erfahrenen Entwicklern der bisherigen „Ace Combat“-Spiele zusammen, betonte der Publisher.

Kazutoshi Kono, ein zentraler Kopf hinter der Serie, erklärte, dass das neue Team gegründet wurde, um die ambitionierten Ziele für die Zukunft der Reihe zu verwirklichen. Der Fokus liegt dabei auf einer fotorealistischen Grafik, die durch den Einsatz der Unreal Engine 5 ermöglicht werden soll.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum oder Details zu den Plattformen wurden nicht bekannt gegeben. Es ist jedoch naheliegend, dass der Titel für PC sowie die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Weitere Meldungen zu Ace Combat 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren