Call of Duty Black Ops 6: Crossplay-Funktion auf Konsolen in Kürze abschaltbar

Innerhalb der „Call of Duty“-Community galt eine bestimmte Änderung bei „Black Ops 6“ lange als überfällig, jetzt hat Treyarch endlich darauf reagiert. So teilte der Entwickler des Ego-Shooters kürzlich bei X mit, dass sich mit Beginn von Season 2 das Crossplay auf Konsolen deaktivieren lassen wird. Wenn auch mit einer Einschränkung.

Diese Möglichkeit gilt nämlich ausschließlich für das Ranked Play sowie „Call of Duty: Warzone“, und damit nicht für allgemeine Multiplayer-Playlists. Da sich erste Spieler bereits enttäuscht darüber zeigten, prüft Treyarch nun weitere Änderungen, um die „Integrität des Systems“ zu wahren.

Die obige Grafik teilte Treyarch in Verbindung mit seiner Mitteilung bei X.

Call of Duty Black Ops 6 leidet unter Cheatern

Die bevorstehende Neuerung, die laut Ankündigung am 28. Januar eingeführt wird, ermöglicht Konsolenspielern, auf Wunsch nur noch gegen ihresgleichen anzutreten. PC-Nutzer werden dadurch aus den Matches ausgeschlossen, wodurch sich die Anzahl an Cheatern bei den PlayStation- und Xbox-Versionen reduzieren wird.

Seit dem Start von Ranked Play in „Call of Duty: Black Ops 6“ sind Spieler-Beschwerden über Cheater allgegenwärtig, besonders in den sozialen Medien. Pro-Spieler und Content Creator kritisieren seit langem dieselbe Problematik. Auch in „Warzone“ ist die Situation vergleichbar angespannt, was die Nachfrage nach besseren Anti-Cheat-Maßnahmen verstärkt.

In naher Zukunft gedenkt Treyarch außerdem, die folgenden Punkte umsetzen:

„Vote to Forfeit“: Spieler können Matches vorzeitig beenden, ohne Skill Rating zu verlieren oder Strafen zu erhalten (ab Season 2).

Spieler können Matches vorzeitig beenden, ohne Skill Rating zu verlieren oder Strafen zu erhalten (ab Season 2). Disconnect Protection: Möglichkeit, nach einem Verbindungsabbruch ins Spiel zurückzukehren (folgt etwas später).

Kommt ebenfalls im Rahmen von Season 2 für „Call of Duty Black Ops 6“:

In jedem Fall muss Treyarch schnell weitere Verbesserungen veröffentlichen, um das Ruder noch herumreißen zu können. Bereits im Dezember 2024 verlor „Call of Duty: Black Ops 6“ die Hälfte seiner aktiven Spielerschaft auf Steam. Bei „Warzone“ ergab sich ein ähnliches Bild, denn hier verließen im gleichen Monat 43 Prozent der Spieler das Schlachtfeld.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6, Treyarch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren