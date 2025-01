Call of Duty: Ex-Profi Scump sieht CoD in schlechtester Phase seiner Geschichte

Als „Call of Duty: Black Ops 6“ im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde, waren die Fans noch hoffnungsvoll. Vielen galt die neue Ausgabe des Ego-Shooters als potenzieller Retter der Serie, doch langfristig begruben Hacker, schlechte Netzwerk-Performance und unausgegorenes Skill-Based Matchmaking die Hoffnung.

Kritik an Activisions Zugpferd kam jüngst auch aus den Reihen der (ehemaligen) Profis. So äußerte sich „Scump“, ein bekannter Name innerhalb der „Call of Duty“-Szene, negativ über den aktuellen Zustand der Marke.

In dem betreffenden Livestream sagte Seth Abner, wie „Scump“ mit bürgerlichem Namen heißt, wörtlich:

„Call of Duty ist gerade wirklich in einer so schlechten Verfassung, Mann. Ich glaube nicht, dass Call of Duty jemals in einem schlechteren Zustand war als jetzt. Es ist ehrlich gesagt ziemlich deprimierend.

Ich war schon besorgt, als sie den Ranked-Modus so früh veröffentlicht haben und die CDL gestartet ist, und dann hatten wir eine etwa einmonatige Pause von der CDL. Das hat mich schon alles etwas skeptisch gemacht. Sie haben es so früh veröffentlicht, und dann war es einfach so schlecht wegen all der Hacker. Ich weiß nicht, sie haben es einfach total vermasselt.“