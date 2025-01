Call of Duty Black Ops 6: Squid-Game-Crossover mit kostenpflichtigen Inhalten – Spieler äußern Unmut

Seit heute findet in „Call of Duty: Black Ops 6“ ein Crossover-Event mit der Netflix-Serie „Squid Game“ statt. Dafür wird auch ein kostenpflichtiger Premium-Pass angeboten, was wiederum zu Unmut unter den Spielern führte.

Für das erste Crossover-Event hat sich „Call of Duty: Black Ops 6“ mit der erfolgreichen Netflix-Produktion „Squid Game“ zusammengeschlossen. So können Spieler des Ego-Shooters ab heute zahlreiche Inhalte vorfinden, die durch das preisgekrönte Serien-Phänomen inspiriert wurden. Allerdings versteckt Activision einige der Gegenstände hinter einer Paywall, was bei der Community gar nicht gut ankommt. So ließen die Spieler ihrem Unmut nun freien Lauf.

Spieler hofften auf Rückzieher seitens Activision

Bereits im Vorfeld des Events wurde bekannt, dass man einen zusätzlichen und kostenpflichtigen Premium-Pass anbieten wird, der Zugang zu weiteren Gegenständen ermöglicht. Nachdem die Fans ihre Kritik geäußert hatten, hofften sie darauf, dass Activision womöglich noch zurückrudern würde. Doch die Hoffnung war vergebens: Ab sofort können Spieler im Zuge des „Squid Game“-Events einen zusätzlichen Pass für 1.100 COD-Punkte erwerben, was 9,99 Euro entspricht.

Dadurch erhalten Spieler Zugriff auf zehn weitere Gegenstände, die sich in der kostenlosen Variante des Event-Passes nicht freischalten lassen. Dazu zählen unter anderem zwei Waffenbaupläne und der Operator-Skin „Front Man“. Verärgert sind die Spieler vor allem über die Tatsache, dass es sich bei dem Crossover-Event selbst um eine Art Werbung handelt. Dennoch bittet Publisher Activision durch zusätzliche Mikrotransaktionen nochmals zur Kasse.

Community äußert ihren Unmut

Die Entscheidung von Activision, zusätzlich zum ohnehin kostenpflichtigen Season-Pass in einem Vollpreis-Spiel auch noch im Zuge eines In-Game-Events einen weiteren Premium-Pass anzubieten, stößt innerhalb der Community von „Call of Duty: Black Ops 6“ ziemlich sauer auf. Zahlreiche Spieler kündigten sogar an, in Zukunft kein Geld mehr zu investieren. Auf dem „Black Ops 6“-Subreddit heißt es beispielsweise: „Als Fan der Show wird das cool sein, aber ich werde definitiv nicht für andere Belohnungen bezahlen.“

An anderer Stelle wird die Kritik harscher: „Event-Pass bei einem kostenlosen Spiel ist in Ordnung. Event-Pass bei einem kostenpflichtigen Spiel ist Müll.“ Ein weiterer Spieler sagte: „Mann, ich fühle mich alt, wenn ich dieses Bild (vom Squid-Game-Event) sehe und von diesem Marketing völlig abgeschreckt bin. Es sorgt dafür, dass ich mich von diesem Spiel fernhalten will.“

Und auch sarkastische Bemerkungen sind zu finden: „Ich persönlich bin ein riesiger Fan der kapitalistischen Ausbeutung von Squid Game. Nichts verfehlt den Kern der Serie mehr, als die Serie zu nutzen, um buchstäblich irgendetwas zu verkaufen oder zu vermarkten.“

