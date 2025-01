Ender Magnolia – Bloom in the Mist: Metroidvania-Geheimtipp zeigt sich kurz vor Release im emotionalen Trailer

Ender Magnolia - Bloom in the Mist:

„Ender Magnolia: Bloom in the Mist“, Nachfolger des düsteren Metroidvania-Märchens „Ender Lilies“, wird in der kommenden Woche für die PS5 und PS4 erscheinen und zeigt sich passend kurz vor dem Release in einem neuen und emotionalen Trailer.

Mit „Ender Lilies: Quietus of the Knights“ lieferten die japanischen Entwickler Adglobe und Live Wire im Juli 2021 einen echten Metroidvania-Geheimtipp ab, der sich binnen kürzester Zeit zu einem Überraschungserfolg entwickelte. Neben 1,5 Millionen verkauften Exemplaren konnte das Spiel auch sehr gute Bewertungen einfahren, wie ein Metascore von 86 Punkten beweist.

Nun steht mit „Ender Magnolia: Bloom in the Mist“ ein Nachfolger bevor, der bereits in der kommenden Woche für die PS5 und PS4 erscheinen wird. Um weiter auf den näher rückenden Release einzustimmen, haben die Verantwortlichen jetzt einen neuen und vor allem emotionalen Trailer veröffentlicht.

Launch-Trailer gewährt zahlreiche Gameplay-Einblicke

Der frisch veröffentlichte Launch-Trailer zu „Ender Magnolia: Bloom in the Mist“ gewährt zahlreiche Gameplay-Einblicke in das kommende Dark-Fantasy-Metroidvania und zeigt, dass die Fortsetzung die Stärken ihres Vorgängers weiter ausbauen wird. So können sich die Spieler erneut auf eine beeindruckende Präsentation im Pixel-Look freuen, während die Atmosphäre gewohnt düster und melancholisch daherkommen wird. Dazu trägt auch der passende Soundtrack bei.

Das Gameplay wird eine klassische Mischung aus Erkundung, Kämpfen und Rätsel bieten. Das Können der Spieler wird zudem in herausfordernden Bosskämpfen auf die Probe gestellt. Der Schwierigkeitsgrad dürfte aber – wie schon bei „Ender Lilies“ – im Vergleich zu ähnlichen Genre-Vertretern etwas humaner ausfallen. Der neue Trailer zu „Ender Magnolia: Bloom in the Mist“ vermittelt außerdem einen guten Eindruck der emotionalen Geschichte.

Worum geht es in Ender Magnolia?

Die Handlung von „Ender Magnolia: Bloom in the Mist“ wird Jahrzehnte nach den Ereignissen aus „Ender Lilies: Quietus of the Knights“ anknüpfen und rückt einen sogenannten „Attuner“ namens Lilac in den Mittelpunkt. Nachdem sich im Land der Dämpfe eine künstliche Lebensform namens Homunkuli in gefährliche Monster verwandelt hat, liegt es an Lilac, den Konflikt zwischen den Menschen und den wilden Kreaturen zu beenden.

Durch seine magischen Kräfte kann Lilac die verdorbenen Homunkuli reinigen und gemeinsam mit ihnen kämpfen. Durch das Zähmen der Lebensformen eignet sich der Protagonist auch nach und nach neue Fähigkeiten an. Ab dem 22. Januar 2025 wird „Ender Magnolia: Bloom in the Mist“ schließlich für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, und den PC erhältlich sein.

