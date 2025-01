Rabattaktion im PS-Store: Über 2.000 Spiele für PS5 und PS4 stark reduziert

Der PlayStation-Store lockt aktuell mit massiven Rabatten für Spiele auf PS4 und PS5. Einige der Angebote stellen neue Bestpreise dar, während andere Klassiker und auch neuere Spiele zum wiederholt günstigen Preis verfügbar sind. Insgesamt umfasst die Aktion unter dem Label “Neujahrsangebote” ganze 2013 „Objekte“.

Einige Highlights aus den aktuellen Angeboten

Eines der Schnäppchen ist das Paket “Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition”, das für nur 9,99 Euro (90 Prozent Rabatt) erhältlich ist. Action- und Rollenspielfans kommen mit “Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe” für 19,59 Euro (72 Prozent Rabatt) auf ihre Kosten. Wer auf Open-World-Abenteuer steht, sollte sich die “The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition” für 9,99 Euro (75 Prozent Rabatt) nicht entgehen lassen.

Ebenfalls wurde der Preis für “The Witcher 3: Wild Hunt” gesenkt, das mit einem Rabatt von 80 Prozent für nur 5,99 Euro angeboten wird. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass es sich nicht um die Complete Edition handelt, die mit allen Addons gelegentlich für rund 10 Euro im Sale vertreten ist.

Für Rennspielfans gibt es mit der “Gran Turismo 7: 25th Anniversary Digital Deluxe Edition” ein Angebot. Die erweiterte Fassung kostet aktuell 59,99 Euro (40 Prozent Rabatt). Die “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition” ist ebenfalls für 39,99 Euro (50 Prozent Rabatt) zu haben.

Ebenso verweilt “Ratchet & Clank: Rift Apart” für 39,99 Euro (50 Prozent Rabatt) im PSN-Angebot. Und auch “Hitman World of Assassination” lockt mit einem Preis von 27,99 Euro (60 Prozent Rabatt). Liebhaber von Strategie-Spielen können bei “F1 Manager 2024” für 20,99 Euro (40 Prozent Rabatt) zuschlagen. Der Test von PLAY3.DE verrät, ob der Kauf lohnt:

Weitere Deals im Überblick

Nachfolgend sind einige weitere Deals aus den Neujahrsangeboten aufgelistet:

A Quiet Place The Road Ahead: 23,99 Euro (20 %)

23,99 Euro (20 %) A Space for the Unbound: 10,99 Euro (45 %)

10,99 Euro (45 %) Anno 1800 Console Edition Deluxe: 14,99 Euro (70 %)

14,99 Euro (70 %) Avatar Frontiers of Pandora Deluxe Edition: 35,99 Euro (60 %)

35,99 Euro (60 %) Avatar Frontiers of Pandora Gold Edition: 43,99 Euro (60 %)

43,99 Euro (60 %) Bau-Simulator Titanium Edition: 52,49 Euro (30 %)

52,49 Euro (30 %) Biped: 4,49 Euro (70 %)

4,49 Euro (70 %) Call of Duty Black Ops Cold War Cross Gen Bundle: 27,99 Euro (65 %)

27,99 Euro (65 %) Call of Duty Modern Warfare 2 Cross Gen Bundle: 39,99 Euro (50 %)

39,99 Euro (50 %) Call of Duty Modern Warfare 3 Cross Gen Bundle: 39,99 Euro (50 %)

39,99 Euro (50 %) Call of the Wild The Angler: 14,99 Euro (50 %)

14,99 Euro (50 %) Car Mechanic Simulator 2021: 10,49 Euro (65 %)

10,49 Euro (65 %) Coral Island: 20,99 Euro (30 %)

20,99 Euro (30 %) Creed Rise to Glory Championship Edition: 21,99 Euro (45 %)

21,99 Euro (45 %) DRIFTCE: 14,99 Euro (50 %)

14,99 Euro (50 %) Dakar Desert Rally: 17,99 Euro (40 %)

17,99 Euro (40 %) Diesel Legacy The Brazen Age: 20,99 Euro (30 %)

20,99 Euro (30 %) EA Sports FC 25 Ultimate Edition: 43,99 Euro (60 %)

43,99 Euro (60 %) Firefighting Simulator The Squad: 17,99 Euro (40 %)

17,99 Euro (40 %) Five Nights at Freddys Security Breach: 19,99 Euro (50 %)

19,99 Euro (50 %) Funko Fusion and Wicked Bundle: 33,74 Euro (25 %)

33,74 Euro (25 %) Gemz 6 Avatar Bundle: 4,89 Euro (30 %)

4,89 Euro (30 %) GigaBash: 11,24 Euro (55 %)

11,24 Euro (55 %) Hardspace Shipbreaker: 11,99 Euro (70 %)

11,99 Euro (70 %) Land of Mushrooms Avatar Edition: 4,19 Euro (30 %)

4,19 Euro (30 %) Last Time I Saw You: 11,04 Euro (35 %)

11,04 Euro (35 %) Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name: 24,99 Euro (50 %)

24,99 Euro (50 %) Lost and Found Agency Collectors Edition: 1,99 Euro (80 %)

1,99 Euro (80 %) Love and Loss Bundle: 23,09 Euro (30 %)

23,09 Euro (30 %) MechWarrior 5 Clans: 39,99 Euro (20 %)

39,99 Euro (20 %) Moss and Moss Book 2 Bundle: 28,79 Euro (20 %)

28,79 Euro (20 %) MyRummy: 11,99 Euro (40 %)

11,99 Euro (40 %) Planet Coaster 2 Deluxe Edition: 51,99 Euro (20 %)

51,99 Euro (20 %) Planet Zoo: 32,49 Euro (35 %)

32,49 Euro (35 %) PlateUp!: 9,99 Euro (50 %)

9,99 Euro (50 %) Police Simulator Patrol Officers: 17,99 Euro (40 %)

17,99 Euro (40 %) Super Bomberman R 2: 29,99 Euro (40 %)

29,99 Euro (40 %) Ship Graveyard Simulator 2: 17,99 Euro (40 %)

17,99 Euro (40 %) Songs of Conquest: 27,99 Euro (20 %)

27,99 Euro (20 %) Sonic Origins: 11,99 Euro (60 %)

11,99 Euro (60 %) Teardown: 22,49 Euro (25 %)

22,49 Euro (25 %) The Crew Motorfest Gold Edition: 49,99 Euro (50 %)

49,99 Euro (50 %) The Last of Us Part I Digital Deluxe Edition: 59,39 Euro (34 %)

59,39 Euro (34 %) Thief Simulator 2: 12,99 Euro (35 %)

12,99 Euro (35 %) Tomb Raider Legend: 13,99 Euro (30 %)

13,99 Euro (30 %) Trine 5 A Clockwork Conspiracy: 14,99 Euro (50 %)

14,99 Euro (50 %) Truck Driver The American Dream: 27,99 Euro (30 %)

Das war längst nicht alles: Wie anfangs erwähnt, umfasst der neue Sale im PSN mehr als 2.000 Angebote. Diesmal ist Sony sogar recht zügig unterwegs: Im PlayStation-Store gibt es bereits eine vollständige Übersicht über die Neujahrsangebote für PS5 und PS4. Die Preise gelten, sofern nicht anders angegeben, bis zum 30. Januar 2025 um 0:59 Uhr – also knapp übber zwei Wochen lang.

Weitere Deals, die euch interessieren könnten:

Zusätzlich zur Rabattaktion werden heute die neuen Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium angekündigt. Haltet gegen 17:30 Uhr die Augen offen. Die Januar-Neuzugänge für PS Plus Essential verweilen bereits in der Bibliothek.

