Ratchet & Clank Rift Apart im Test: Ein gelungener PC-Port des PlayStation 5-Hits?

Zum ersten Mal wagen Insomiac Games' Vorzeigehelden in "Ratchet & Clank: Rift Apart" den Sprung auf den PC. Wir sind mit dem Heldenduo zu einem neuen Abenteuer aufgebrochen und verraten euch, wie sich die PC-Version schlägt.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" ist seit dem 26. Juli 2023 für den PC (via Steam) erhältlich.

Vor wenigen Tagen fand mit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ein weiterer einstmals PlayStation 5-exklusiver Titel seinen Weg auf den PC. Während die ersten Reaktionen auf den PC-Port etwas durchwachsen ausfielen, haben wir uns mit dem beliebten Lombax-Robo-Duo ebenfalls aufgemacht, um erneut das Universum zu retten. Ob uns der rasante Action-Plattformer auf dem PC genauso überzeugen konnte wie auf der PS5, verraten wir euch in unserem Test.

Ein Lombax auf Multiversums-Tour

Falls ihr mit der durchaus umfangreichen Historie von Ratchet und seinem besten Freund Clank nicht vertraut sein solltet, erfahrt ihr diese zu Beginn des Spiels quasi im Schnelldurchlauf. Ihre vergangenen Heldentaten sollen mit einem ausschweifenden Fest zelebriert werden, während Captain Qwark, einer ihrer Weggefährten, von ihren vergangenen Abenteuern berichtet. Doch natürlich soll die ausgelassene Stimmung einen jähen Dämpfer erhalten.

Bösewicht Dr. Nefarius, gegen den unser Heldengespann bereits in der Vergangenheit kämpfen musste, lässt die Party im wahrsten Sinne des Wortes platzen. Ratchet und Clank versuchen zwar, den Schurken aufzuhalten, doch dabei gerät der Dimensionator, ein mächtiges Gerät, außer Kontrolle. Kurz gesagt reißt das Objekt mehrere Risse in die Realität und öffnet so Portale zu anderen Universen. Portale, die unsere beiden Protagonisten schließen müssen.

Allerdings läuft im Laufe der rund zehn bis zwölf Stunden langen Story-Kampagne längst nicht alles rund, denn unsere beiden Protagonisten werden voneinander getrennt. Clank trifft auf Lombax-Dame Rivet, die eine wichtige Rolle innerhalb der spannenden Handlung einnimmt und frischen Wind ins Roster bringt. Die Geschichte wird dabei von Insomniac Games absolut filmreif inszeniert und begeistert sowohl mit bombastischen wie emotional packenden Momenten.

Die Story lebt von ihren sympathischen Charakteren und ist selbst ohne allzu großes Vorwissen um die Vorgängerspiele auch auf dem PC eine der größten Stärken von „Rift Apart“.

Flotte Action mit kreativem Waffenarsenal

Darüber hinaus weiß das Gameplay nach wie vor zu überzeugen. Wie in der Reihe üblich, setzt das Entwicklerstudio einmal mehr auf den bewährten Mix aus Erkundung, Shooter-Action und Plattformer-Passagen. Nachdem ihr einen neuen Bereich erreicht habt, von denen einige nun deutlich größer und weitläufiger ausfallen als noch in den älteren Serienteilen, könnt ihr euch erstmal auf Entdeckungstour begeben.

Zu entdecken gibt es dabei tatsächlich eine ganze Menge: Einmal könnt ihr kleine Nebenmissionen annehmen, Upgrade-Materialien für eure Waffen sowie neue Rüstungsteile aufspüren und einige Sammelgegenstände suchen, etwa Lorbs und Gold Bolts. Wenn ihr wirklich alles finden wollt, erhöht sich die Spielzeit sicherlich noch einmal um rund fünf bis sechs Stunden. Für einen 100%-Run könnt ihr somit circa 18 Stunden einplanen. Danach wartet noch das New Game+.

Die wunderschöne Natur der verschiedenen Planeten auf euch in Ruhe wirken zu lassen, könnt ihr jedoch nur selten. Immer wieder werden sich euch verschiedene, nicht allzu intelligente Gegner in den Weg stellen, mal Weltraumpiraten und mal Tiere, in deren Lebensraum ihr eindringt. Dank eines kreativen Waffenarsenals könnt euch allerdings gegen jeden noch so mächtigen Feind behaupten und hier können Insomniac Games eine weitere ihrer Stärken ausspielen.

Doch was meinen wir mit „kreativen Waffen“? Neben gewöhnlichen Argumentationsverstärkern wie Granaten, einer Pistole oder einer Schrotflinte dürft ihr auch einige ziemlich abgedrehte Waffen in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ nutzen. Hierzu gehört zum Beispiel der Formschnittsprinkler, der eure Gegner in Büsche verwandelt, die ihr fachgerecht zurechtstutzen könnt, oder den Verpixler, der, nun ja, eure Gegner in ziemlich grobe Pixelhaufen transformiert.

Einige Waffen haben Ratchet und Rivet bereits standardmäßig in ihrem Inventar, andere könnt ihr bei der Händlerin Ms. Zurkon kaufen. Bei ihr habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, eure Schussprügel upzugraden und so noch durchschlagskräftiger zu machen. Das Maximum aus den teils herrlich abgedrehten Waffen herauszuholen, macht großen Spaß und geht dank der guten PC-Steuerung geschmeidig von der Hand.

Alternativ könnt ihr übrigens auch einen DualSense-Controller an euren PC anschließen, falls ihr einen solchen besitzen solltet.

Für etwas Abwechslung von den wunderbar wuchtigen Baller-Einlagen sorgen immer wieder die zuvor erwähnten Plattformer-Passagen sowie einige Rätsel mit Roboter Clank, die eure grauen Zellen gerade im späteren Spielverlauf ordentlich auf Touren bringen dürften. Insgesamt gelingt Insomniac Games mit „Rift Apart“ ein großartiger Rhythmus aus spaßiger Action, kurzweiligen Jump’n’Run-Passagen, kleinen Rätseln und der packenden Story.

Wie bereits auf der PlayStation 5 erwartet euch nun auch auf dem PC Videospielspaß in Reinform.

Technisch noch nicht ganz rund

Doch nun kommen wir endlich zu dem Punkt, auf den sicherlich viele bereits gewartet haben: Den technischen Zustand des PC-Ports. Die letzte PC-Umsetzung eines PlayStation-Exklusivspiels, „The Last of Us Part 1“, benötigte nach dem Launch bekanntlich mehrere Patches, um diverse Fehler und Ungereimtheiten auszumerzen. Bei „Ratchet & Clank: Rift Apart“ können wir euch beruhigen, denn das Spiel befindet sich in einem wirklich guten Zustand.

Wenn ihr einen besonders leistungsstarken Rechner euer Eigen nennt, übertrifft diese Version sogar das PlayStation 5-Original. Insbesondere Auflösung und Upscaling- sowie Antialiasing-Optionen profitieren deutlich von den Möglichkeiten eines PCs. Des Weiteren macht so auch das Ray Tracing einen Sprung nach vorne, gerade die Auflösung von Schatten und Reflexionen. Alles wirkt deutlich sauberer und kurzum schöner. Studio Nixxes hat erneut gute Arbeit geleistet.

Probleme könntet ihr jedoch bekommen, wenn ihr keine SSD verbaut haben solltet. Bereits kurz vor dem Release der PS5-Version betonten Insomniac Games immer wieder, wie sehr ihnen die SSD der Sony-Konsole dabei helfen würde, das Actionspiel zu realisieren. Vor allem die Sprünge zwischen den Dimensionen, in denen wir teilweise binnen weniger Sekunden durch mehrere Realitäten hüpfen, wären ohne diese Optionen nicht realisiert werden können.

Diese neue Mechanik wird zwar im Laufe der Kampagne nicht so ausgenutzt, wie es möglich gewesen wäre, etwa während der Jump’n’Run-Einlagen, um diese noch aufregender zu gestalten, doch es ist gerade im ersten Spieldurchlauf ein wirklich beeindruckendes Feature.

Die ersten Videos der PC-Version, die nach dem Launch die Runde machten, zeigten, dass diese auch auf dem PC von Vorteil ist. Ohne kann das Geschehen teilweise deutlich ins Stocken geraten. Mit einem entsprechend leistungsstarken PC könnt ihr „Rift Apart“ jedoch auch mit einer HDD spielen. Allerdings kann es sein, dass zwischenzeitlich kleinere Probleme hierbei auftreten, etwa Ruckler oder Performance-Schwankungen, weshalb eine SSD empfohlen wird.

Sollten eure CPU und euer Arbeitsspeicher außerdem bereits etwas älter sein, kann dies die Spielerfahrung ebenfalls negativ beeinflussen. Sollte die Auslastung zu hoch werden, etwa durch zu viele im Hintergrund noch laufende Programme, kann dies die Performance verlangsamen.

Des Weiteren hatten wir während unseres Tests neben gelegentlichen Slowdowns immer mal wieder mit kleineren Grafikfehlern zu kämpfen, etwa Texteinblendungen, die nicht verschwinden wollten. In ihrem aktuellen Zustand ist die PC-Version von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ also noch nicht ganz rund, doch mit der entsprechenden Hardware könnt ihr euch bereits jetzt ruhigen Gewissens in dieses interdimensionale Abenteuer stürzen.

Nichts zu meckern haben wir dafür, wie bereits auf der PlayStation 5, bezüglich der deutschen Sprachausgabe. Diese ist sehr gut gelungen und allen Sprechern sowie Sprecherinnen gelingt es, die Emotionen ihrer Charaktere glaubhaft zu transportieren. Außerdem ist ebenfalls der Soundtrack wirklich toll und bietet einen guten Mix aus ruhigeren sowie treibenden Melodien. Hier haben Insomniac Games super Arbeit geleistet.