Ratchet & Clank Rift Apart: Die Fundorte aller Rüstungsteile – Guide, Tipps

Mittlerweile ist der heißersehnte PlayStation 5-Exklusivtitel "Ratchet & Clank: Rift Apart" im Handel erhältlich. In bester Serientradition warten darin allerlei Collectibles auf euch, unter anderem acht Rüstungssets. Wir helfen euch dabei, alle zu finden.

Im PlayStation 5-Hit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ gibt es abseits der krachenden Action serientypisch allerlei zu entdecken. Neben Gold Bolts und Spionbots könnt ihr in den teils sehr weitläufigen Levels auch Rüstungsteile finden. Insgesamt könnt ihr für Ratchet und Rivet acht Sets zusammentragen, die aus jeweils drei Teilen bestehen. Da euch diese gewisse Boni gewähren, lohnt es sich, hiernach die Augen offenzuhalten.

Deshalb verraten wir euch, wo ihr alle 24 Rüstungsteile im jüngsten Werk von Insomniac Games findet. Diesmal gehen wir, anders als bei den Gold Bolts, nicht die Planeten nacheinander durch, sondern die Rüstungssets

Rift Apart-Rüstungsset Nr. 1: Captain Starshield

Set-Bonus: 20% mehr Erfahrung erhalten

Heldenmaske: Ihr findet die Dimensionsfalte im Südosten des Ödlands auf Savali . In der anderen Dimension müsst ihr nur noch einen kleinen Parcours absolvieren.

Ihr findet die Dimensionsfalte im . In der anderen Dimension müsst ihr nur noch einen kleinen Parcours absolvieren. Heldenanzug: Diese Dimensionsfalte findet ihr in der Produktionsabteilung auf Cordelion , allerdings der Variante des Orts in der zerstörten Dimension , bevor ihr den Abschnitt mit Glitch absolviert.

Diese Dimensionsfalte findet ihr in der , allerdings der Variante des Orts in der , bevor ihr den Abschnitt mit Glitch absolviert. Heldenhose: Auf dem Planeten Ardolis könnt ihr eine weitere Dimensionsfalte entdecken und zwar nachdem ihr die Piratenprüfung abgeschlossen habt und anschließend wieder ins Freie kommt. Auf der rechten Seite des Holzwegs sind einige Bretter lose und ihr brecht ein. Unten am Strand findet ihr die Falte und darin die Hose.

Rift Apart-Rüstungsset Nr. 2: Galaktischer Schutztrupp

Set-Bonus: Nahkampfschaden um 20% erhöht

Schutztruppen-Raumhelm: Auf Sargasso müsst ihr eine Dimensionsfalte im Rahmen der Story absolvieren, wo ihr den Umgang mit Flitzkäfern lernt. Dort könnt ihr den Helm finden.

Auf müsst ihr eine Dimensionsfalte im Rahmen der Story absolvieren, wo ihr den Umgang mit lernt. Dort könnt ihr den Helm finden. Schutztruppen-Kampfweste: Im Norden von Blizar Prime könnt ihr eine Dimensionsfalte finden, in der sich der Torso dieses Rüstungssets versteckt.

Im könnt ihr eine Dimensionsfalte finden, in der sich der Torso dieses Rüstungssets versteckt. Schutztruppenstiefel: Wenn ihr zum zweiten Mal nach Sargasso reist, könnt ihr die optionale Nebenmission „Hilf Trudi“ annehmen. Wenn ihr 30 Zurpsteine für sie eingesammelt habt, erhaltet ihr die Stiefel.

Rift Apart-Rüstungsset Nr. 3: Karbonox Deluxe

Set-Bonus: Ihr erhaltet 20% mehr Bolts

Karbonox-Deluxe-Helm: Gewinnt die Gold-Herausforderung „Doppelt hält besser“ in der Arena im Scarstu-Trümmerfeld .

Gewinnt die Gold-Herausforderung in der Arena im . Karbonox-Deluxe-Brustplatte: Gewinnt die Silber-Herausforderung „Die Rache des Suchfüßlers“ in der Arena im Scarstu-Trümmerfeld .

Gewinnt die Silber-Herausforderung in der Arena im . Karbonox-Deluxe-Stiefel: Gewinnt die Bronze-Herausforderung „Ein Grunthor namens Sue“ in der Arena im Scarstu-Trümmerfeld.

Rift Apart-Rüstungsset Nr. 4: Lombax-Prätorianer

Set-Bonus: 20% mehr verdientes Raritanium

Prätorianer-Helm: Auf Torren IV könnt ihr östlich von Mrs. Zurkon eine Dimensionsfalte finden, in der sich das Ausrüstungsstück befindet.

Auf könnt ihr östlich von Mrs. Zurkon eine Dimensionsfalte finden, in der sich das Ausrüstungsstück befindet. Prätorianer-Platte: Nachdem ihr das zweite Mal Mrs. Zurkon auf Vicerion begegnet seid, könnt ihr eine Dimensionsfalte öffnen und darin den Brustpanzer finden.

Nachdem ihr das zweite Mal begegnet seid, könnt ihr eine Dimensionsfalte öffnen und darin den Brustpanzer finden. Prätorianer-Beinschienen: Im Südosten von Savali könnt ihr eine Dimensionsfalte entdecken, in der sich die gesuchten Stiefel verbergen.

Rift Apart-Rüstungsset Nr. 5: Ödland-Ausrüstung

Set-Bonus: Schaden durch einheimische Gegner um 20% reduziert

Ödland-Helm: In der Mitte des Ödlands auf Savali könnt ihr bei einem Außenposten einen Mönch finden, der euch den Helm als Belohnung aushändigt, wenn ihr ihm alle 12 Lorbs bringt.

In der Mitte des Ödlands auf Savali könnt ihr bei einem Außenposten einen Mönch finden, der euch den Helm als Belohnung aushändigt, wenn ihr ihm bringt. Ödland-Brustpanzer: Erhaltet ihr für sieben Lorbs .

Erhaltet ihr für . Ödland-Stiefel: Erhaltet ihr für drei Lorbs.

Rift Apart-Rüstungsset Nr. 6: QForce

Set-Bonus: Schaden durch Halsabschneider um 20% reduziert

QForce-Schutzkappe: Nordöstlich von eurer Landeplattform beim Scarstu-Trümmerfeld könnt ihr eine Dimensionsfalte finden, in der sich das Rüstungsteil befindet.

von eurer Landeplattform beim könnt ihr eine Dimensionsfalte finden, in der sich das Rüstungsteil befindet. Actionweste: Auf Vicerion kommt ihr irgendwann in den Bereich mit den VIP-Zellen . Hier findet ihr auf der linken Seite den Brustpanzer in einer der vorderen Zellen.

Auf kommt ihr irgendwann in den Bereich mit den . Hier findet ihr auf der linken Seite den Brustpanzer in einer der vorderen Zellen. Tempohose: Lauft auf Blizon Prime zur Chefingenieurin und werft an dieser Stelle einen Blick auf die Karte. Nun seht ihr im Norden der Map einen Pfad, der euch quasi direkt zu den Stiefeln führt. Ihr müsst durch Schläge auf Blizon-Kristalle nur noch zweimal die Dimension wechseln und schon seid ihr da.

Rift Apart-Rüstungsset Nr. 7: Roboterverkleidung

Set-Bonus: Schaden durch Nefarious-Gegner um 20% reduziert

Robotermaske: Östlich vom Bazar , auf dem ihr auf dem Planeten Corson V Mrs. Zurkon trefft, könnt ihr die Dimensionsfalte finden, in der sich das Ausrüstungsteil befindet.

, auf dem ihr auf dem Planeten Mrs. Zurkon trefft, könnt ihr die Dimensionsfalte finden, in der sich das Ausrüstungsteil befindet. Roboterverkleidung-Brust: Im westlichen Bereich von Sargasso könnt ihr eine optionale Dimensionsfalte finden, in der ihr das Rüstungsteil an euch bringen könnt.

Im könnt ihr eine optionale Dimensionsfalte finden, in der ihr das Rüstungsteil an euch bringen könnt. Roboterverkleidung-Stiefel: Wenn ihr den Eingang zu Rivets Versteck auf Sargasso betretet, haltet euch direkt links und ihr findet eine Dimensionsspalte, in der ihr den Brustpanzer findet.

Rift Apart-Rüstungsset Nr. 8: Roboter-Pirat

Set-Bonus: Schaden durch Piraten um 20% reduziert

Piratenhelm: Nachdem ihr die Piratenprüfungen auf Ardolis erfolgreich abgeschlossen habt, stolpert ihr sozusagen über dieses Ausrüstungsteil. Ihr könnt es eigentlich nicht verpassen.

Nachdem ihr die erfolgreich abgeschlossen habt, stolpert ihr sozusagen über dieses Ausrüstungsteil. Ihr könnt es eigentlich nicht verpassen. Freibeuter-Brustplatte: Im Osten des Ödlands von Savali findet ihr eine Plattform, die sich in Bewegung versetzt, sobald ihr euch ihr nähert. Holt sie ein, zieht euch mit L1 an sie ran und ihr erhaltet die Brustplatte.

Im findet ihr eine Plattform, die sich in Bewegung versetzt, sobald ihr euch ihr nähert. Holt sie ein, zieht euch mit L1 an sie ran und ihr erhaltet die Brustplatte. Bukanier-Hose: Gewinnt die Bronze-Herausforderung „Begrüßungskomitee“ in der Arena im Scarstu-Trümmerfeld.

Herzlichen Glückwunsch, nun habt ihr alle acht Rüstungssets in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ gefunden! Diese sind insbesondere im Herausforderungs-Modus nützlich, in dem ihr eure Waffen noch weiter aufrüsten könnt, wofür ihr allerdings tief in eure Lombax-Taschen greifen müsst. Falls ihr noch weitere Tipps zum Action-Plattformer brauchen solltet, schaut gerne in unseren übrigens Guides zum PS5-Exklusivtitel vorbei.

