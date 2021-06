Ratchet & Clank Rift Apart: Was ist der Dimensionator?

"Ratchet & Clank: Rift Apart" ist nur noch wenige Tage entfernt. Eine wichtige Rolle spielt darin der Dimensionator, den manche Fans noch aus einigen PlayStation 3-Ablegern des Franchise kennen dürften. Wir erklären euch, was das Gerät kann.

In "Ratchet & Clank: Rift Apart" sorgt der Dimensionator für allerlei Ärger.

In wenigen Tagen feiert eine wahre Kultreihe von Insomniac Games‘ mit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ihre große PlayStation 5-Premiere. Diesmal muss das dynamische Duo nicht nur in einer Realität gegen allerlei Schurken kämpfen, sondern gleich in mehreren. Eine wichtige Rolle hierbei spielt der Dimensionator, doch was ist dieses Gerät eigentlich?

Vor Rift Apart: Darum wurde der Dimensionator gebaut

Erstmals sehen wir im PlayStation 3-Spiel „Ratchet & Clank: Tools of Destruction“ den Dimensionator. Im Laufe der Handlung finden unsere Helden heraus, dass es sich hierbei um das legendäre Lombax Geheimnis handelt, eine überaus mächtige Waffe. Erschaffen wurde dieses Artefakt während des Großen Krieges, um die Bedrohung durch die Cragmiten abwehren und die Polaris-Galaxis retten zu können.

Äußerlich sieht diese Erfindung aus wie ein Metallhut, der sich beim Aufsetzen stark vergrößert. Mit ihm ist es seinem Träger möglich, in andere Dimensionen zu reisen. Dank der Macht ihrer Schöpfung konnten die Lombaxe die Cragmiten in ein anderes Universum sperren, ehe sie Jahre später selbst in eine andere Dimension reisten. Einzig Kaden, der Wächter der Waffe, und sein Sohn (Ratchet) blieben zurück.

Da es sich hierbei um ein überaus mächtiges Gerät handelt, suchten viele verschiedene Gruppierungen nach dem Dimensionator. Kaden ahnte dies und versteckte die Technologie deshalb auf dem Planeten Rykan V. Allerdings wurde er später von Piraten gefunden und auf der Welt Jasindu versteckt. Letztendlich fiel die Erfindung dem bösen Cragmiten Imperator Tachyon in die Hände, der damit seine Artgenossen zurück in die Polaris-Galaxie holen wollte.

Letztendlich gelang es Ratchet und Clank natürlich, den Bösewicht aufzuhalten und ihn in einer anderen Dimension einzusperren. Der Dimensionator wurde dabei schwer, vermutlich sogar irreparabel beschädigt. Einige Zeit später sollte das Lombax-Artefakt jedoch in „Ratchet & Clank: Nexus“, dem letzten Hauptteil der Action-Plattformerreihe für PlayStation 3, erneut eine überaus bedeutende Rolle zukommen.

Vor Rift Apart: Der letzte Auftritt des Dimensionators in Nexus

Darin geraten unsere beiden Helden mit der Schwerverbrecherin Vendra Prog und ihrem Bruder Neftin aneinander. Diese gehörten einer Alienrasse namens Unterlinge an, die in einer anderen Dimension leben. Um ihr Volk zu befreien und in die Polaris-Galaxie zu holen, baute das Geschwisterduo kurzerhand einen eigenen Dimensionator, der allerdings im Laufe des Spiels zerstört wurde. Ratchet und Clank mussten deshalb später das Original stehlen.

Es gelingt unserem dynamischen Duo tatsächlich, das Lombax-Artefakt aus einem Museum zu stehlen. Daraufhin nutzen sie es, um den Bösewicht Mr. Eye zu besiegen und in einem anderen Universum einzusperren. Allerdings wird der Dimensionator dabei erneut schwer beschädigt, da Vendra die Leistungsfähigkeit des Geräts mit ihren magischen Kräften weit über dessen Grenzen hinaus beanspruchte, um Mr. Eye aufzuhalten. Am Ende der Geschichte befindet sich das Gerät wieder im Museum, doch Clank scheint damit etwas vor zu haben.

Der Dimensionator in Ratchet & Clank: Rift Apart

Bald wird diese Geschichte in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ fortgesetzt. Darin ist der mittlerweile wieder reparierte Dimensionator dem Schurken Dr. Nefarious in die Hände gefallen. Dieser nutzt die Macht des Lombax-Artefakts, um in eine Dimension zu reisen, in der ihm unsere Helden nicht dauernd dazwischenfunken und er endlich gewinnt.

Natürlich versucht das dynamische Duo, ihren alten Erzfeind aufzuhalten, allerdings gerät der Dimensionator außer Kontrolle und reißt zahlreiche Risse in die Realität. Durch einen davon gelangen beide schließlich getrennt voneinander in einer ihnen unbekannten Dimension. Während Ratchet verzweifelt nach seinem Roboterkumpel sucht, macht dieser Bekanntschaft mit der Lombax-Rebellin Rivet.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5.

