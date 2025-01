The Blood of Dawnwalker: Ex-Witcher-Entwickler verraten Details zum Protagonisten und den Vampiren

The Blood of Dawnwalker:

„The Blood of Dawnwalker“ wird ein brandneues Action-Rollenspiel, an dem mehrere ehemalige „The Witcher“-Entwickler arbeiten und das sich vor allem durch seinen Protagonisten von anderen Genre-Vertretern unterscheiden soll. Und auch die Vampire werden wohl etwas unüblicher als sonst dargestellt werden.

„The Blood of Dawnwalker“ wurde am Montagabend von Entwickler Rebel Wolves enthüllt, die aus gleich mehreren ehemaligen Mitarbeitern von CD Projekt Red bestehen, die unter anderem auch an der „The Witcher“-Reihe gearbeitet haben.

Mit ihrem neuen Titel möchten sie nun das Genre der Action-Rollenspiele aufmischen und unter anderem durch eine besondere Zeit-Mechanik für Abwechslung sorgen. Aber auch der Protagonist und die Vampire in „The Blood of Dawnwalker“ sollen sich von der Konkurrenz abheben.

Spielfigur wird kein Superheld werden

„The Blood of Dawnwalker“ wird Spieler in die Rolle von Coen versetzen, der als titelgebender Dawnwalker eine Existenz zwischen Mensch und Vampir lebt darstellen wird. Doch trotz seiner Vampirkräfte soll Coen kein übermächtiger Superheld werden und sich nicht wie eine Ein-Mann-Armee spielen lassen. Stattdessen soll er sich auch verletzlich zeigen und seinen Gefühlen gegenüber offen sein. Demnach bräuchten die Spieler auch keine geistreichen Sprüche oder coole Einzeiler warten.

„Wir lernen die Figur also zu Beginn seines Abenteuers kennen, was ich wirklich cool finde, und es macht so viel Spaß, Coen zu schreiben und auszuarbeiten, weil er nicht der typische Protagonist eines Spiels ist“, erklärte Narrative Director Jakub Szamalek im jüngsten Twitch-Stream. „Er ist kein ergrauter Veteran, der alles gesehen hat, der der Welt gegenüber zynisch ist und die Welt mit Einzeilern kommentiert. Er ist ein junger Kerl, der im Grunde emotional ist; er kann verletzlich werden und er ist ehrlich, was seine Gefühle angeht.“

Konrad Tomaszkiewicz, seines Zeichens Game Director und CEO von Entwickler Rebel Wolves, ergänzte: „Was ich an Coen liebe, ist, dass er nie ein Superheld sein wird. Er wird nie übermächtig sein. Tagsüber kann er als Mensch mit einem Schwert kämpfen, er kann dunkle Magie nutzen und entdecken, aber er kann von jedem getötet werden.“

Vampire werden Menschen beschützen – aus Eigeninteresse

Neben dem Protagonisten sollen aber auch die Vampire in „The Blood of Dawnwalker“ anders als gewohnt ausfallen. Während die Blutsauger in vergleichbaren Videospielen oftmals als Bösewichter dargestellt werden, wird Entwickler Rebel Wolves eine etwas andere Dynamik anstreben. So werden die Vampire auch etwas Gutes haben und die Menschen sogar beschützen – wenn auch aus Eigeninteresse.

Der Game Director erklärte: „Dass Vampire die Welt zerstören, ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Feudalherren haben damals ganze Dörfer ausgerottet, um die Pest zu verhindern. Und die Vampire verteidigen Coen und seine Schwester. Sie haben sogar Lunka geheilt. Und wisst ihr, ich weiß, dass die Menschen ihre Steuern in Blut zahlen müssen, aber das ist kein großer Preis für ein sicheres und gutes Leben.“

„Nun, dazu würde ich sagen, dass die Gunst der Vampire ungewiss ist. Sicher, sie beschützen die Menschen des Tals, in dem das Spiel stattfindet, aber sie betrachten sie als Vieh, also beschützen sie sie, um sie dann anzuführen und letztendlich zu töten. Und die Blutsteuer, die Sie erwähnt haben, wird von jedem verlangt, von den Gebrechlichen, den Schwachen, den Alten“, fügte Szamalek hinzu.

Wann „The Blood of Dawnwalker“ für die aktuellen Konsolen und den PC erscheinen soll, steht bislang noch nicht fest. Eine Gameplay-Premiere des Action-Rollenspiels ist für den Sommer 2025 geplant.

