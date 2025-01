The Blood of Dawnwalker: Ex-Witcher-Entwickler enthüllen düsteres RPG mit besonderer Mechanik

The Blood of Dawnwalker:

Rebel Wolves, ein Team aus ehemaligen CD-Projekt-Veteranen, hat mit “The Blood of Dawnwalker” ein neues Dark-Fantasy-Action-RPG angekündigt. Das ambitionierte Projekt verspricht eine tiefgreifende Story, Entscheidungsfreiheit und eine beeindruckende Spielwelt.

“The Blood of Dawnwalker” nimmt Gestalt an: Vorgestellt wurde das Rollenspiel heute mit einem Cinematic-Reveal-Trailer, der erste Einblicke in die düstere Welt gewährt.

Die Entwickler von Rebel Wolves, zu denen bekannte Namen wie Konrad Tomaszkiewicz, Game Director von “The Witcher 3” gehören, haben sich zum Ziel gesetzt, mit diesem RPG eine intensive Spielerfahrung zu schaffen. Dabei setzt das Studio auf eine narrative Sandbox, die sowohl die Erkundung der Open World als auch weitreichende Entscheidungen in den Vordergrund stellt.

Eine Welt im Wandel: Setting und Handlung

“The Blood of Dawnwalker” ist im Europa des 14. Jahrhunderts angesiedelt, einer Zeit, die von den Nachwirkungen des Schwarzen Todes und blutigen Konflikten geprägt ist. In dieser Epoche der Schwäche erhebt sich eine neue Bedrohung: Vampire und andere Kreaturen der Nacht treten aus den Schatten und fordern die Menschheit heraus.

„In Vale Sangora, irgendwo in einer vergessenen Ecke der Karpaten, nutzen Vampire ihre Chance, aus den Schatten zu treten, die Feudalherren zu stürzen und das zu fordern, was ihnen jahrhundertelang verwehrt blieb: Freiheit und die damit verbundene absolute Macht“, schreiben die Macher.

Spieler übernehmen die Rolle von Coen, einem jungen Mann, der in einen sogenannten Dawnwalker verwandelt wurde – eine Zwischenexistenz zwischen Mensch und Vampir.

Dabei bietet “The Blood of Dawnwalker” eine besondere Spielmechanik: In 30 Tagen und Nächten müssen Spieler entscheiden, ob sie „ihre Familie zu retten oder ihrem Erzeuger Rache schwören und jeden zu vernichten, der ihnen im Weg steht“.

Die Zeit spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn jede Handlung und Entscheidung bringt Konsequenzen mit sich. Die Entwickler beschreiben “The Blood of Dawnwalker” als ein Erlebnis, bei dem nicht alle Quests in einem Durchgang abgeschlossen werden können, wodurch jeder Durchlauf einzigartig bleibt.

Nachfolgend – bzw. aufgrund der Altersbeschränkung auf YouTube – können sich Interessenten den erwähnten Cinematic-Trailer anschauen:

Im Trailer zu sehen ist ein junger Mann, der seine kleine Schwester durch eine mittelalterliche europäische Stadt trägt, die von der Pest und blutrünstigen Vampiren heimgesucht wird. Als er von bewaffneten Wachen aufgehalten wird, die seine Schwester töten wollen, bricht Chaos aus – denn Vampire töten alle außer dem Mann und seiner Schwester, die ein Vampir mit seinen Händen heilen kann.

„Ich bin das Leben. Ich bin der Tod. Ich bin alles dazwischen“, knurrt der Vampir. „Ich habe euer kleines Tal beobachtet. Pest. Hungersnot. Mord. Blut, das achtlos wie Wasser vergossen wurde. Für euch alle wird jetzt alles anders sein.“

Während der Trailer zu “The Blood of Dawnwalker” weitgehend kinoreife Szenen zeigt, folgen am Ende des Videos ein paar Sekunden, die einen Eindruck von Gameplay vermitteln.

Ein besonderes Spielerlebnis: Mechanik und Gameplay

Mit “The Blood of Dawnwalker” präsentiert Rebel Wolves ein Einzelspieler-Action-RPG, das auf der Unreal Engine 5 entwickelt wird und für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S erscheint. Der Fokus liegt auf einer stark erzählerischen Komponente, bei der die Spieler ihre vampirischen Fähigkeiten weiterentwickeln oder sich für einen moralisch geführten Kampf auf der Seite der Menschheit entscheiden können.

Die Mechanik der Zeit als Ressource sorgt für eine zusätzliche strategische Ebene. Spieler müssen Prioritäten setzen und wählen, welche Geschichten und Handlungsstränge sie vertiefen möchten. Laut Rebel Wolves führt die Tageszeit auch zu unterschiedlichen Fähigkeiten und Handlungsmöglichkeiten, wodurch sich das Spielgeschehen dynamisch verändert.

Rebel Wolves wurde von ehemaligen Mitarbeitern von CD Projekt gegründet, die zuvor an Titeln wie “The Witcher” und “Cyberpunk 2077” mitgewirkt haben. Mit einem Team von rund 90 Personen verfolgt das Studio laut eigener Angabe einen Ansatz, der Qualität vor Masse stellt. Wie Konrad Tomaszkiewicz in einem Interview erklärte, ist es das Ziel, ein motiviertes und fokussiertes Team zu schaffen, das frei von Engpässen arbeitet.

Ein vollständiger Gameplay-Trailer wird im Sommer erwartet. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für “The Blood of Dawnwalker” gibt es noch nicht, jedoch steht fest, dass das Spiel für die neuesten Konsolen und den PC auf den Markt gebracht wird.

