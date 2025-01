Vampire Survivors: Entwickler über weitere Inhalte, Live-Action-Film und mehr

Die Entwickler von poncle lassen das vergangene Jahr mit „Vampire Survivors“ Revue passieren. In einem neuen Beitrag auf Steam entschuldigte sich das Team augenzwinkernd, dass ihre Zusammenfassung von 2024 erst jetzt erscheint. Jedoch habe „Nintendo irgendwo eine 2 hinzugefügt“ und die Entwickler „waren damit beschäftigt, das Video in Dauerschleife anzuschauen“.

Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr gibt poncle auch einen Ausblick darauf, was die Fans von „Vampire Survivors“ in 2025 erwartet. So sind weitere Updates, Cross-Save, Online-Koop und sogar ein Live-Action-Film zu dem Indie-Spiel in Planung.

Studio stimmt auf das neue Jahr ein

Zunächst einmal warf das Team von poncle einen Blick zurück. So wurden im letzten Jahr einige Updates und Erweiterungen für „Vampire Survivors“ veröffentlicht, wie „Space 54“ oder „Laborratory“. Auch fand das Indie-Spiel seinen Weg auf PS5 und PS4. Darüber hinaus konnte sich der von „Castlevania“ inspirierte Titel ein Crossover mit ebendieser legendären Spielereihe sichern.

Allerdings hat das Team auch in diesem Jahr viel vor. Mit dem nächsten Inhaltspatch 1.13 soll „Vampire Survivors“ ein Cross-Save-Feature erhalten. Dazu arbeiten die Entwickler an einem Online-Koop. In diesem Jahr soll der Titel zudem noch weitere kostenlose Standardupdates erhalten. Auch sollen weitere Abenteuer ihren Weg finden und mindestens noch ein großer kostenpflichtiger DLC erscheinen.

Wie poncle angab, arbeite man zusammen mit Story Kitchen auch an einer Realverfilmung. Allerdings lasse man sich dabei Zeit, um alles richtig zu machen. „Vampire Survivors“ habe keine wirkliche Handlung, also könne niemand wirklich wissen, wie der Film dazu aussehen wird. Dies sei aber auch ein Teil dessen, was es so spannend mache.

poncle hat noch weitere Eisen im Feuer

Wie die Entwickler weiter angeben, werkele man in Zusammenarbeit mit anderen Indie-Studios an „Vampire Survivors“-nahen „Dingen“. Sechs Experimente waren ursprünglich in Arbeit, von denen zwei grünes Licht erhalten haben, zwei Ideen ersetzt wurden und zwei weitere Projekte noch Zeit benötigen. Um was es sich dabei handelt, wurde aber nicht verraten.

Zum Schluss gab das Team an, dass sie in diesem Jahr noch weitere Dinge zu besprechen hätten. Diese hätten nichts mit „Vampire Survivors“ zu tun, seien aber trotzdem „absolut poncle-mäßig“. 2025 entwickele sich für das Studio, das mittlerweile auf 35 Mitarbeiter angewachsen sei, zu dem bisher größten, chaotischsten und überraschendsten Jahr.

