PS5 & PS4: Schnappt euch gratis drei Monate Apple TV+ 

Bereits in der Vergangenheit konnten Besitzer einer PlayStation-Konsole dank einer Zusammenarbeit zwischen Apple und Sony des Öfteren den beliebten Streaming-Dienst Apple TV+ kostenlos nutzen. Nun erhalten PS5- und PS4-Spieler erneut die Möglichkeit, ein Gratis-Abo für Apple TV+ abzuschließen und über einen Zeitraum von drei Monaten sämtliche Filme und Serien streamen.

Alles, was dafür benötigt wird, ist eine PS5- oder PS4-Konsole, auf der das Angebot direkt über die im PlayStation Store erhältliche Apple-TV-App in Anspruch genommen werden kann. Vorausgesetzt werden lediglich ein PSN-Konto und eine Apple-ID. Im Anschluss darf das dreimonatige Gratis-Abo auch über andere Geräte genutzt werden.

Serien-Highlights und Oscar-nominierte Filme gratis streamen

2019 startete Apple mit Apple TV+ seinen eigenen Streaming-Service und hat sein Angebot an Filmen und Serien seitdem stets ausgebaut. So bietet der Dienst eine breite Auswahl an hochwertigen Eigenproduktionen, aber auch Lizenzeinkäufen. Dazu gehören unter anderem die preisgekrönte Comedy-Serie „Ted Lasso“ oder der spannende Thriller „Silo 2“, dessen zweite Staffel erst kürzlich veröffentlicht wurde.

Außerdem stehen auf Apple TV+ auch Oscar-nominierte Filme wie „Killers of the Flower Moon“ oder „Napoleon“ zum Abruf bereit. Neben der vielfältigen Auswahl an Serien, Filme, Dokumentationen und Kindersendungen, weiß zudem auch die technische Umsetzung des Streaming-Dienstes zu überzeugen. So werden fast durchgängig 4K-Auflösungen samt HDR und Dolby Atmos unterstützt.

Was gilt es beim Gratis-Abo zu beachten?

Falls Apple TV+ nach dem dreimonatigen Gratis-Zeitraum nicht mehr genutzt werden möchte, sollte an eine rechtzeitige Kündigung gedacht werden. Ansonsten verlängert sich die Probemitgliedschaft automatisch und wird in ein reguläres Abo umgewandelt, für das pro Monat 9,99 Euro fällig werden. Die Kündigung ist in den Einstellungen jederzeit problemlos möglich.

So erfolgt die Aktivierung des Gratis-Abos auf der PS5 und PS4:

Sucht die Apple-TV-App, die im „TV & Video“-Bereich der PS4 oder auf dem Medien-Home-Bildschirm der PS5 angebotenen wird.

Ladet die Apple-TV-App herunter, öffnet sie und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Meldet euch mit eurer Apple-ID an oder erstellt eine neue Apple-ID, falls ihr noch keine habt.

Wahrgenommen werden kann das aktuelle Angebot für die kostenlosen drei Monate für alle neuen und wiederkehrenden Abonnenten von Apple TV+. Wer bereits im Besitz einer Mitgliedschaft ist, kann die drei Gratis-Monate nicht in Anspruch nehmen. Gültig ist die Aktion für alle PS5- und PS4-Besitzer noch bis zum 27. Januar 2025.

