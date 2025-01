Call of Duty Warzone: Season 2 vorerst ohne neue Inhalte – Fokus liegt auf „grundlegenden Problemen“

Season 2 von „Call of Duty: Warzone“ wird in Kürze starten, doch auf neue Inhalte brauchen die Spieler vorerst nicht zu hoffen. Wie die Entwickler nun bekannt gegeben haben, möchte man sich zunächst den „grundlegenden Problemen“ des Shooters widmen.

Bereits in der kommenden Woche, genauer gesagt am 28. Februar 2025, wird die zweite Season von „Call of Duty: Warzone“ starten. Allerdings werden neue Inhalte für den Battle-Royale-Shooter erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Das haben die verantwortlichen Entwickler nun in einem ausführlichen Ausblick auf die nächste Saison bekannt gegeben.

Stattdessen liegt der Fokus vorerst auf den „grundlegenden Problemen“ von „Call of Duty: Warzone“, die im Laufe der zweiten Season aus der Welt geschafft werden sollen. Vor allem zur Mitte der Staffel können Spieler mit einer Vielzahl von Verbesserungen rechnen.

Warzone seit Black Ops 6 mit Problemen

Die Ursache für die vielfältigen Probleme von „Call of Duty: Warzone“ liegen an der Integration von „Call of Duty: Black Ops 6“. Aus diesem Grund haben sich die Entwickler dazu entschieden, die Priorität auf die Verbesserungen zu legen und vor allem auf das Feedback aus der Community zu achten. „Wir haben uns entschieden, den Schwerpunkt auf die Optimierung des Gameplays, die Verbesserung der Lebensqualität und die Behebung laufender Fehler zu legen“, so die Entwickler in ihrem Blog-Beitrag.

Weiter heißt es: „Das bedeutet, dass wir, um unseren Spielern sinnvolle Verbesserungen bieten zu können, die ursprünglich für Saison 02 geplanten neuen Inhalte verschoben haben, um Bandbreite für die Behebung grundlegender Probleme zu schaffen.“ So planen die Verantwortlichen zahlreiche Verbesserungen im Hinblick auf das Gameplay sowie Quality-of-Life-Funktionen.

Demnach können sich Spieler von „Call of Duty: Warzone“ in Zukunft unter anderem auf schnellere Nachlade- und Wechselgeschwindigkeiten für alle Waffen freuen, während die Durchschlagskraft der Geschosse vor allem bei dickeren Wänden angepasst werden wird. Außerdem soll die Sprunggeschwindigkeit und -höhe erhöht werden, ebenso wie die Animation des Fallschirmschneidens.

Season 2 mit Japan-Thema und mögliche Verdansk-Rückkehr

Die zweite Season von „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Black Ops 6“ wurde bislang noch nicht offiziell von Activision enthüllt, doch womöglich könnte sie im Zeichen des alten Japans und der Samurai stehen. Grund zur Annahme liefert ein entsprechender Leak des Key-Arts, auf dem ein Soldat mit einem Tanto – ein traditionelles japanisches Kurzschwert – zu sehen ist.

Jüngsten Gerüchten zufolge soll obendrein mit Season 3 ein ganz besonderes Comeback gefeiert werden. Wie der bekannte und stets gut informierte „Call of Duty“-Leaker „Ghost of Hope“ bereits in Erfahrung gebracht haben möchte, soll dann nämlich die beliebte Verdansk-Karte in das Battle-Royale-Spiel zurückkehren.

Die Spieler sehnen sich bereits seit längerer Zeit nach der Map, die zum Start von „Call of Duty: Warzone“ die erste Karte darstellte. Dabei geht es aber nicht nur um den Nostalgiewert, sondern vor allem auch um das von den Fans gelobte Design, das mit seiner Vielfältigkeit jede Menge taktische Möglichkeiten bietet. Während Season 2 wie bereits erwähnt am 28. Februar starten wird, dürfte der Startschuss für die dritte Saison ungefähr im April fallen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone, Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren